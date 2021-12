Quina és la distància entre la nostra vida i els nostres somnis? Amb esta pregunta, un home corrent amb una vida monòtona, obri la porta a un món on es barregen la realitat i la fantasia, on tot és massa xicotet o massa gran, i per descomptat massa confús. Un indret, també, on s’uneixen el circ i el teatre.

Eixa és la idea que impulsa ‘Déjà vu’, l’espectacle creat per la Compañía Manolo Alcántara i que es convertirà en la tercera estrena del cicle Nadal a l’Escalante, al Teatre Principal de València. Es tracta d’un espectacle «amb eixa original combinació d’arts escèniques, circ i teatre, que transmet emocions molt pures i deixarà encisats tots els públics», apunta la diputada de Teatres de la Diputació de València, Glòria Tello. «És un privilegi contar en la nostra programació amb Manolo Alcántara i la gran sensibilitat i poesia del seu ‘Déjà vu’», afirma la directora del centre, Marylène Albentosa. Una escenografia de proporcions extremes i una música mínima i en directe accentuen la sensació del públic d’haver entrat en un univers màgic. «Com si Bartleby, el personatge de Herman Melville, entrara en el món fabulós d'’Alícia al país de les meravelles’», expliquen des de la companyia sobre l’argument de l’obra. ‘Déjà vu’ conté tots els ingredients que distingeixen Manolo Alcántara com un dels grans creadors de l’escena actual, pels quals va ser guardonat a 2021 amb el Premi Nacional de Circ. «Destaca la seua capacitat d'introduir en les creacions elements procedents d'altres disciplines escèniques i crear un llenguatge i una dramatúrgia molt personals i poètics, que el converteixen en un artista únic», va proclamar el jurat del premi. ‘Déjà vu’ es va poder vore a la passada edició del MIM de Sueca i ara es podrà gaudir al Teatre Principal els dies 2, 3 i 4 de gener, a les 18 hores. Les entrades estan disponibles a partir de 5 euros. Aquells qui s’acosten al Principal es trobaran també la instal·lació ‘A pie’. Es tracta d’una creació de José Antonio Portillo que reuneix música, teatre, dibuix i robòtica. Un gran cervell ple de calaixos automatitzats estableix un diàleg amb el públic, menut i adult, sobre les diferents etapes de la vida. Este muntatge presideix l’entrada del teatre i oferirà un passe cada hora fins al pròxim 9 de gener. En el primer mes de l’any també es representarà l’adaptació de Marea Dança de l’obra de George Orwell. ‘Rebel·lió’ aplegarà al Principal el 7, 8, i 9 de gener. Sota la direcció de Xavo Giménez i María Cárdenas, de la Teta Calva , ‘Rebel·lió’ presenta a través de la dansa una relectura en clau femenina de l’obra d’Orwell. Un al·legat a favor de la llibertat i contra l’opressió que s’hi plasma traspassant l’acció de la novel·la a una fàbrica, un espai dissenyat per Luis Crespo, i amb el vestuari de Ana Garay. Explora les infinites possibilitats del cos, interpretats per les ballarines Elena Marava, Lourdes de la Rúa, Paula Sebastián, Rosa Sanz i Yolanda López. Amb una coreografia, orquestrada per la Premi Nacional de Dansa Olga Pericet i amb la banda sonora de Carles Chiner.