El món de la lectura i les seues perifèries és un aparador de paraules de totes les formes i colors. Continuem l’expedició que vam començar la setmana passada pel nostre particular abecedari en clau de llibre. Un alfabet per a addictes a les pàgines enquadernades i la tinta.

K de Kembo. Aquest lleó pacífic i vegetarià creat per Miguel Calatayud i Carlos Pérez va inspirar Baba Kamo, el festival i fira del llibre il·lustrat organitzat cada any per la Fundació FULL i l’Associació de Professionals de la Il·lustració Valenciana (APIV).

L de llibres, de lectura, de llibreries i llibreters, de lectors i lectores… Sense cap mena de dubte, la nostra lletra favorita de tot l’abecedari! La gran protagonista del camp semàntic de la paraula escrita (i llegida).

M de Matèria de Bretanya (3i4 edicions). Amb aquesta obra, la historiadora, poeta i novel·lista Carmelina Sànchez-Cutillas (Madrid, 1921 - València, 2009) va rebre l’Andròmina dins els Premis Octubre del 1975. A la novel·la, l’autora reviu la seua infantesa a Altea amb una visió màgica, tendra i heroica. Sànchez-Cutillas també va publicar els poemaris Un món rebel, Conjugació en primera persona i Els jeroglífics i la pedra de Rosetta. L’Acadèmia Valenciana de la Llengua va editar la seua obra completa el passat 2021 per a celebrar l’Any Carmelina.

N de novel·la, probablement el gènere literari més popular i conreat. El què amb més títols nodreix els prestatges de les llibreries i biblioteques. D’aventures, victorianes, de ciència-ficció, de terror, històriques… El teixit editorial valencià està a vessar de novel·les per a tots els gustos i apetències!

O d’ordenar la teua biblioteca. Ens trobem ací amb un assumpte polèmic: existeixen tantes formes d’ordenar una biblioteca com lectors i bibliòfils i el tema sempre desperta discussions. Per ordre alfabètic del títol o autoria, per gènere, inclús per color… Quina és la teua fórmula predilecta?

P de Plaça del Llibre, el gran aparador de la lectura en la nostra llengua que enguany - amb imatge de Víctor Visa, en col·laboració amb Cristina Pérez- ,tindrà lloc a Alacant, Gandia, Castelló, València, Elx i Sueca, coincidint amb l’any Fuster. Una cita imprescindible per a conèixer les novetats editorials i sumar exemplars sorprenents a les nostres prestatgeries.

Q de qüestionari lector, l’espai de Va de Llibres! on cada setmana desvetllem els títols i autores preferides dels agents culturals valencians, així com els seus hàbits bibliòfils.

R de rondalla. Aquestes narracions populars formen part de l’imaginari col·lectiu valencià i ens ajuden a transmetre el nostre patrimoni cultural de generació en generació. A Enric Valor li devem algunes tan icòniques com Història d’un mig pollastre, Les velletes de la Penya Roja o El dimoni fumador (Edicions del Bullent).

S de Segle d’Or. L’edat gloriosa de les lletres valencianes! No debades en aquests anys van destacar figures de la nostra literatura com Ausiàs March, Joanot Martorell i el seu Tirant lo Blanch, Joan Roís de Corella, Isabel de Villena…No tingues por als clàssics, segur que et captiven si els dones una oportunitat.