La Fundació Bromera per al Foment de la Lectura lliura aquest dissabte, 26 de febrer, els Premis Fundació Bromera al Foment de la Lectura 2022. L’acte tindrà lloc, a partir de les 12 hores, a la Sala Alfons el Magnànim del Centre Cultural la Beneficència de València, on assistiran representants del món polític, cultural i educatiu, així com familiars, amics i amigues, que acompanyaran els guardonats i guardonades en aquest dia tan destacat.

Els Premis Fundació Bromera al Foment de la Lectura reconeixen enguany la trajectòria de l’escriptor Carles Cano i el treball a favor de la lectura, la cultura i la llengua d’Albena Teatre i la Biblioteca Pare Arques de Cocentaina. Els guardons, impulsats per la Fundació Bromera, distingeixen aquelles persones i entitats que, gràcies al seu impuls vital, representen els valors i els objectius que promou l’entitat, com ara la promoció de la lectura i la difusió del valencià.

Carles Cano és un apassionat del món dels llibres i la narració oral que ha conreat un exitós catàleg d’obres literàries que el situen com un dels escriptors de literatura infantil i juvenil més llegits del País Valencià. Amb entusiasme i gran domini de la tècnica narrativa i l’expressió oral, té la capacitat d’endinsar fàcilment els xiquets i xiquetes en un món màgic on regna la imaginació, la fantasia i la diversió.

En la modalitat col·lectiva, el guardó ha sigut enguany per a la companyia Albena Teatre. Una entitat que des de fa vint-i-set anys crea i dinamitza projectes culturals innovadors que aposten per un model intel·ligent on es combina la comèdia amb la realitat i la ficció. Gràcies al treball rigorós, digne i professional que defenen els seus fundadors, Carles Alberola i Antoni Benavent, Albena és la productora d’espectacles més dinàmica del teatre i l’audiovisual valencià.

Per acabar, la distinció de la modalitat d’institucions públiques és per a la Biblioteca Pare Arques de Cocentaina, una de les primeres a crear espais virtuals centrats en el món de la lectura. Una biblioteca modèlica, dirigida per Dolors Insa, que amb el suport del seu equip ha demostrat que les biblioteques són institucions capaces de transformar-se, adaptar-se i projectar-se cap a un futur inclusiu, innovador i plural.

Durant la gala, els assistents rebran un llibre editat per a l’ocasió que conté una entrevista a Carles Cano realitzada per la periodista Lourdes Toledo i dos reportatges: un sobre Albena, escrit per Antoni Torreño, professor i escriptor, i un altre sobre la Biblioteca de Cocentaina, elaborat per la catedràtica de la Universitat de València Gemma Lluch.

La Fundació Bromera per al Foment de la Lectura és una entitat de caràcter cultural i sense ànim de lucre amb 20 anys de trajectòria que té com a finalitat principal la promoció de la lectura, especialment la literària i formativa, entre tots els sectors de la societat en general, però amb una atenció específica cap a la població no alfabetitzada en valencià i el públic infantil i juvenil, amb l’elaboració de recursos i formació per als mediadors (professionals de les biblioteques, professorat, etc.).