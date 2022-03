El Teatre El Musical (TEM) de València ha tancat per a desembre la representació d’una peça sorgida del Màster Internacional de Creació Multimèdia per a l’Espectacle, que des del gener es cursa a l’escola LABA de València. Es tracta de la primera seu internacional de la italiana d’Art i Disseny LABA, amb més de 20 anys d’història i 2.500 estudiants matriculats cada any.

Concebut a partir de la multidimensionalitat, el vídeo en els múltiples formats, la llum, l’espai sonor en interacció live, la incorporació de les noves tecnologies, la participació dels internautes a l’esdevenir de l’obra o la interacció amb el públic, el màster s’articula al voltant de quatre fases, al llarg de les quals els alumnes aprenen a concebre, construir i interactuar amb els elements protagonistes de l’escena, alhora que fan una immersió completa en el desenvolupament d’una obra escènica. Durant la primera fase del curs, al llarg dels primers cinc mesos, els alumnes experimentaran amb els conceptes i tècniques necessaris per a la creació multimèdia a les arts escèniques. Al mateix temps, rebran una sòlida formació en l’ús dels softwares més capdavanters. El gran repte del màster és que els coneixements adquirits durant els primers sis mesos confluïsquen a la tercera fase, donant forma a un espectacle baix la supervisió de Pep Gatell, director artístic de Fundació Èpica La Fura dels Baus; Cristina Casanova, directora del màster; i un professorat format per prestigiosos artistes i professionals en actiu. El muntatge s’estrenarà el 17 de desembre de 2022 al TEM, per a Casanova, «un dels millors espais teatrals de València». «Esta estrena constitueix una gran oportunitat i un important repte per a tot l’alumnat i professorat, i una ocasió per a la ciutat per enriquir-se amb una oferta de formació capdavantera i experimental al sector de les arts escèniques».