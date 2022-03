En deu anys, Litera Libros s’ha consolidat com una editorial amb personalitat, que posa l'èmfasi en les cures i la col·lectivitat de les famílies. Recullen ara els fruits amb el reconeixement a la Bologna Children's Book Fair (BCBF), celebrada del 21 al 24 de març: menció especial a la categoria Opera Prima, amb Fluidoteca, de Berta Páramo.

Com ha sigut l'evolució fins al reconeixement a Bolonya?

Ha estat molt gratificant. Començàrem en 2012, en un context difícil per la crisi. Per sort, la cosa ha anat bé, amb molt de treball.

Amb aprenentatges i també impediments, supose.

Aprenentatges, sí: tots. A tots els nivells: arts gràfiques, comercialitzar, exportar, vendre drets, comunicar... Aprendre constantment és un motor, és que el fa que t'hi dediques en cos i ànima.

Impediments... Des del principi ens vam definir com una editorial de llibres de criança i normalment al món editorial la classificació sol ser més fàcil: poesia, narrativa, assaig, infantil. Però el nostre eix és temàtic. Això ha sigut, és i, crec que continuarà sent, un impediment. La gent espera que pugues definir-te millor. Crec que tenim un tret característic claríssim que ens defineix, però no ajuda a l'hora d'anar a una fira i dir què editem. L'altra persona espera que digues un gènere, no criança.

Quin significat té per a vosaltres la criança a través dels llibres?

Els llibres són una meravellosa forma de compartir amb els nostres fills i filles. Som una generació de pares que llegim sobre com criar, com ser pare o mare. Créiem que nosaltres hi podríem aportar, centrant-nos en llibres d'experiències.

Les classificacions solen anar per edat –de 8 a 10 anys, adult–, però nosaltres intentem fer els llibres pensant en la família sencera. Quan diem criança no vol dir que els nostres llibres siguen per a pares i mares, sinó també oncles, avis, acompanyants... ens agrada imaginar un món on adults i infants comparteixen espais.

Sou part de l’Associació d’Editorials del País Valencià (AEPV). Quin paper té l’associacionisme per a les editorials independents?

Creiem en l'associacionisme. Creiem que junts som més. Moltes vegades els interessos coincideixen; altres no, però sempre és interessant compartir i estar junts.

A més, dins les línies de treball de l'AEPV, hi ha la internacionalització. Per a nosaltres açò ha sigut molt important en dos sentits. Un, l'exportació. Jo pensava que arribar al mercat llatinoamericà seria un altre impediment, però fent la vista enrere, tenim distribuïdors a Mèxic, Xile, Argentina, Uruguai, Colòmbia, Costa Rica. És a dir, a espai i amb bona lletra hi hem anat arribant. I dos, la venda de drets. Gràcies a l'AEPV i a l'administració pública hem pogut assistir a fires internacionals com la de Bolonya, Frankfurt o Guadalajara a Mèxic. Aquests viatges han accelerat el procés d'internacionalització, que ara s'ha vist accentuat amb el reconeixement a Bolonya.

Està sent un mes molt intens i estem venent més títols. Ahir mateix vam tancar la primera venda a França.