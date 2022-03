L’Associació d’Actors i Actrius Professionals Valencians (AAPV) ha anunciat els finalistes als premis, els noms de la qual es donaran a conéixer en una gala que se celebrarà a principis de juny.

El president d’AAPV, Carlos Amador, comentat que «els nominats i nominades sempre reben la notícia amb especial il·lusió, atés que són els mateixos companys i companyes de professió els qui reconeixen els seus treballs». Amador destaca també que AAPV és «l’única associació que aglutina a tots els professionals valencians de la interpretació, alguna cosa que té molt mèrit després de trenta anys de trajectòria. El nostre objectiu sempre ha sigut dignificar la professió i visibilitzar-la tot el possible».

Pau Vercher, secretari d’AAPV, i Alicia Garijo, responsable de la unitat territorial de l’Institut Valencià de Cultura (IVC) a Alacant, també van participar ahir en l’acte públic de les nominacions als Premis de 2022 al Teatre Arniches d’Alacant.

«Estem molt agraïts a AAPV per tindre la consideració d’anunciar per primera vegada des d’Alacant els seus nominats i nominades als premis que concedeix l’associació», va reconèixer Garijo durant la seua intervenció.

Sobre l’elecció de la ciutat com a lloc per a fer públiques les nominacions, el president d’AAPV va assenyalar que «el nostre sindicat representa a tots els actors i actrius de la comunitat des de Peníscola fins a Oriola. Amb aquest acte, volem que tota la gent que treballa en i des d’Alacant se senta acompanyada i visibilitzada, i deixar clar que també hi ha vida professional fora de València».

Per aquest motiu, al maig l’associació anunciarà des de Castelló els intèrprets que rebran el Premi Narcís 2022 en reconeixement de la seua carrera artística.