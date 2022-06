Mark Elder, reconegut com una de les grans batutes del circuit internacional, dirigeix el poema simfònic ‘Ein Heldenleben’ (‘Una vida d’heroi’), de Richard Strauss’, i ‘Simfonia dels salms’, d’Igor Stranvinsky a València i Castelló de la Plana.

El prestigiós director britànic debuta amb el Cor de la Generalitat i l’Orquestra de la Comunitat Valenciana (OCV) en l’últim dels concerts del cicle ‘Les Arts és Simfònic’, programat el divendres, 10 de juny, al Palau de les Arts (20.00 h), i el dissabte 11 a l’Auditori i Palau de Congressos de Castelló de la Plana (19.30 h).

L’actual titular de l’Orquestra Hallé de Manchester i principal director convidat de la Filharmònica de Bergen dirigeix les formacions més importants d’Europa i els Estats Units. Artífex del creixement artístic de l’English National Opera, compagina el repertori simfònic amb l’operístic, amb treballs al Covent Garden de Londres, l’Opera de París o el Metropolitan de Nova York.

Per al seu debut, Mark Elder proposa dues obres de fascinant sonoritat i complexitat tècnica amb les quals es pot gaudir de les excel·lències dels cossos estables de Les Arts, que aquest mateix mes han culminat amb excel·lència un dels seus desafiaments artístics més gran amb l’estrena de ‘Wozzeck’ a València.

Igor Stravinski va compondre ‘Simfonia dels salms’ com a encàrrec per a celebrar el 50 aniversari de la Simfònica de Boston. Basada en tres salms del Llibre dels Salms de David i dedicada ‘a la glòria de Déu’, aquesta simfonia coral és considerada com una de les obres sacres més brillants del s. XX.

Adscrita al període neoclàssic del compositor, està dividida en tres moviments que s’executen sense interrupció. L’austera i singular orquestració, que exclou violins, violes i clarinets, la intervenció del cor, que interpreta els textos extrets de les versions de la ‘Vulgata’ en llatí, generen una torbadora sonoritat amb què Stravinski aconsegueix les més altes cotes d’elevació espiritual.

L’Orquestra de la Comunitat Valenciana clausurarà el cicle simfònic amb una de les obres més complexes i compromeses del gran repertori, ‘Ein Heldenleben’, de Richard Strauss, partitura brillant, enèrgica i dotada d’un colorit orquestral d’impressionant riquesa.

Compost en 1898, l’últim poema simfònic de Strauss és una al·legoria en què l’autor retrata, mitjançant el lèxic heroic, la vida de l’artista. Configurada en sis moviments, conté al·lusions melòdiques a poemes simfònics anteriors, a manera d’autobiografia musical.

‘Ein Heldenleben’ és, a més, una de les obres imprescindibles en la trajectòria de l’OCV, amb la qual va fer el seu aplaudit debut a l’Auditori Nacional de Madrid en 2010 sota la direcció de Zubin Mehta.

Elder és director musical de l’Orquestra Hallé de Manchester des de 2000. A partir de setembre de 2022 serà el principal director invitat de la Filharmònica de Bergen. Anteriorment va exercir els càrrecs de director musical de l’English National Opera (1979-1993) i de la Filharmònica de Rochester, Nova York (1989-1994), a més dels de principal director invitat dels London Mozart Players i de les simfòniques Ciutat de Birmingham i la BBC.