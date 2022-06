Sentim les Llibreries va acabar la darrera setmana la seua tercera edició amb 2.000 participants i més de 70 llibreries adscrites arreu el territori valencià. Parlem amb María Bastarós, gestora cultural, escriptora i creadora de la iniciativa, i amb Xus Bernabeu, gestora cultural que es va incorporar el segon any de la iniciativa.

Ara mateix els participants encara estaran descobrint els seus llibres. Quin balanç feu d’aquesta edició?

Aquesta edició ha estat marcada per l’adhesió de dos nous membres a l’equip, Alejandro Fernández com a programador i Manuel Mansergas com a CM. Alejandro ha creat una web molt intuïtiva per a apropar el projecte a tothom i facilitar la participació de llibreries i usuaris. Hem comptat amb més de setanta llibreries i el nostre objectiu és continuar creixent i apropar Sentim a un públic que potser no usa tant les xarxes socials i al qual també volem fer partícip. Ens interessa ser intergeneracionals i construir una iniciativa com més inclusiva millor.

Fou una iniciativa que va nàixer a la pandèmia. La veieu necessària ara que sembla que eixim a la nova normalitat?

Els petits comerços són el nostre millor recurs per a mantenir vius els barris i generar i refermar xarxes veïnals de col·laboració i cures. En el cas de les llibreries, no han estat tan en perill per la pandèmia, sinó per altre tipus de venedors allunyats del sector literari i del comerç proper, com Amazon. Llegir és un procés d’enriquiment intel·lectual en què la llibretera o llibreter és una peça clau. La intenció de Sentim és subratllar el paper de prescriptors dels llibreters.

Què suposa que enguany hàgeu batut rècord de 70 llibreries al territori valencià?

La nostra intenció és que totes les llibreries que ho desitgen puguen formar part i s’impliquen en el projecte perquè puguen obtenir els millors resultats possibles i convertir Sentim les llibreries en una cita clau de la cultura valenciana.

Quina rebuda ha tingut la iniciativa per part dels llibreters?

Hi ha llibreteres i llibreters molt entusiastes i que s’impliquen molt en el procés, enviant mailings i fent promoció i boca-orella. Ens encanta veure la seua dedicació i els resultats meravellosos que aconsegueixen.

I per part del públic general?

La resposta del públic sempre és positiva. Ens encanta l’afecte que li dediquen a la iniciativa, el compromís i dedicació que li posen a l’elecció del regal, i sobretot les paraules que ens fan arribar a través de diferents vies. La iniciativa viu per ells, per la qual cosa volem oferir sempre la millor de les nostres cares per a ells.

Confirmem pròxima edició?

Ara mateix tenim una proposta sobre la taula que estem treballant per a donar-li forma i que va més enllà de l’espai digital i del procés actual, i que implica altres vessants del món literari, per la qual cosa sí, la nostra intenció i esforç està sent dedicat al fet que existisca no una pròxima, sinó moltes. Creiem que té potencial per a créixer i en això estem.