L’Institut Valencià d’Art Modern (IVAM) oferta per primera vegada un programa d’estudis internacional sobre teories i pràctiques artístiques en col·laboració amb la Universitat Politècnica de València (UPV) i la Universitat de València (UV) per a 2022-2023. El curs, que porta per títol ‘Articulacions’, es dirigeix a estudiants, artistes, investigadors, historiadors, sociòlegs, activistes, curadors, etc., que tinguen interés en les pràctiques artístiques contemporànies, el pensament crític, l’estètica i les històries de l’art. No es necessita titulació prèvia.

El programa s’estén des del 6 d’octubre de 2022 al 30 de juny de 2023, i s’organitza entorn de tres mòduls: ‘Pràctiques metabòliques contemporànies’, ‘Faces fallida i remediacions del discurs’ i ‘Caminant amb el cap, pensant amb els peus’. Un projecte d’escriptura expandida (individual) i un projecte de programació, mediació o creació (col·lectiu) donaran forma als projectes finals del primer i segon quadrimestre.