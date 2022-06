La Jove Banda Simfònica de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana (FSMCV) amb la direcció de Lidón Valer -després del relleu de Rafa García Vidal, a causa de la renovació anual a la direcció de la Jove Banda Simfònica- dona el tret d’eixida a la seua temporada 2022 amb una agenda de concerts que recorreran el mes de juliol les províncies d’Alacant, Castelló i València.

El colofó final arribarà el 17 de juliol, quan la Jove Banda Simfònica (formada actualment per més de 80 músics d’entre 18 i 28 anys) participe com a banda convidada en el 134é Certamen Internacional de Bandes de Música Ciutat de València juntament amb la Banda Simfònica Municipal de València. Però abans d’arribar a això, el principi del mes de juliol ja es presenta replet d’activitat.

Prèviament, la primera part de la temporada de la Jove Banda Simfònica tindrà lloc del 4 al 8 de juliol a Navaixes, on se celebrarà la trobada pedagògica de la formació en el qual els músics prepararan els concerts. Per a això, com és habitual en les trobades formatives, es comptarà amb la col·laboració de professorat especialitzat en cadascuna de les seccions instrumentals que componen la banda, com Beatriz López en la secció de vent-fusta-corda, Eduardo Ruano López en la secció de vent-metall i Vicent Vinaixa en la secció de percussió.

Després d’una intensa preparació, li segueixen les cites musicals el 8 de juliol amb un concert a Sant Jordi (Castelló) a les 20.00 hores, el 9 de juliol a Foios (València) a les 20.00 hores, emmarcat en els actes commemoratius del centenari del Centre Artístic Musical Santa Cecília de Foios, i el 10 de juliol a Almoradí (Alacant) a les 19.00 hores. La clausura del Certamen Internacional de Bandes Ciutat de València tindrà lloc en l’Auditori del Palau de les Arts a les 18.00 hores.

El repertori estarà basat en la barreja de llenguatges i estils, amb presència de compositors valencians com Manuel Palau, Josep Vicent Egea Insa i José Miguel Fayos, al costat d’uns altres de caràcter internacional com Kathryn Salfelder i David Maslanka.

«És una autèntica satisfacció programar una temporada tan completa per a una de les nostres formacions més estimades com és la Jove Banda Simfònica, realitzant concerts per tota la Comunitat. Una temporada que recorre les tres províncies i des d’un vessant artístic i formatiu fomenta el talent jove dels millors músics que sorgeixen de les nostres societats musicals. Per això, convidem a tots a gaudir d’uns concerts que són gratuïts i oberts a tots els públics», ha explicat la presidenta de la FSMCV, Daniela González, reforçant la capacitat de la Jove Banda per a traslladar els valors de vertebració i intergeneracionalitat del moviment musical valencià.

Des que va iniciar-se en 2001, la Jove Banda Simfònica s’ha convertit en tot un referent del moviment de la Comunitat Valenciana.