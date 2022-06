L’Orfeó Universitari de València i l’Orquestra Filharmònica de la Universitat de València actuaran hui i demà a les 22 hores, en el marc del festival Serenates, que se celebra en el Claustre La Nau fins al 2 de juliol.

Enguany es commemora la 35a edició de la iniciativa organitzada per la Universitat de València i l’Institut Valencià de Cultura, que utilitza el claustre com a marc d’un festival d’estiu nocturn. La majoria dels concerts del Festival Serenates (#Serenates2022) seran a les 22 hores al claustre de La Nau i les entrades, a un preu simbòlic de tres euros, es poden adquirir en la pàgina web http://www.latenda.es/entrades.

L’Orfeó Universitari de València celebra el seu 75 aniversari en Serenates amb el concert «Ieri, oggi, domani» i actuarà hui, amb la participació d’Orlando Consort, un dels grups vocals més destacats del panorama internacional en la interpretació de la música renaixentista. El concert serà un diàleg entre música antiga i música contemporània basada en música de temps passats, i tindrà com a eix central l’obra de Tarick O’Regan, Scattered Rhymes, per a quartet, solista i cor. L’obra està basada en la Messe de Nostre Dame de Machaut i diversos sonets de Petrarca. A més, en el concert s’estrenarà l’obra de Llum Martín ‘Imaginatio Valentiae’, unes recreacions sobre el Cant de la Sibil·la i el Misteri d’Elx. El programa aprofitarà les possibilitats del claustre de la Nau per a explorar noves sonoritats i possibilitats, en un concert dinàmic ple de contrastos. El director de l’Orfeó , Francesc Valldecabres assenyala que per a nosaltres aquest concert «és una oportunitat fantàstica per tal de conéixer noves maneres de treballar i aprendre amb un dels grups més destacats del panorama internacional, amb un programa arriscat i variat que demana un cor molt versàtil i en el qual tots ens hem involucrat de valent».

La nit de dilluns, dia 27 de juny, arribarà el torn de l’Orquestra Filharmònica de la Universitat de València (OFUV), que descobrirà els sons que aporten el gènere del jazz i tots els seus recursos rítmics, harmònics i melòdics. Amb el suggeridor títol «Strings&Jazz», l’Orquestra compartirà escenari amb el trompetista internacional David Pastor com a solista, un dels músics valencians més prestigiosos que ha recorregut el món desenvolupant les tècniques jazzístiques. La veu de la trompeta serà protagonista al llarg de tota la vetlada que, juntament amb el ritme de la bateria, la profunditat del baix i el virtuosisme del piano, faran sonar les peces més simbòliques d’aquest estil de manera particular i personal. La directora de l’Orquestra, Beatriz Fernández-Aucejo, explica que per a la formació «és un honor actuar amb un músic de la talla de David Pastor, que interpretarà les melodies clàssiques i de nova creació a l’estil harmònic i improvisat del jazz».

L’Orfeó Universitari de València, dirigit en l’actualitat per Francesc Valldecabres, va nàixer en 1974 i està compost per estudiants, graduats i professors de la Universitat. L’Orfeó ha obtingut el primer premi en totes les edicions del Concurs Nacional de Cors Universitaris. També posseeix la màxima condecoració universitària amb caràcter col·lectiu i la Fulla de Llorer de la Cultura de l’Associació València de Premsa, la distinció de l’Orde de Jaume I, el Premi Clar de Llum de la Universitat de València, l’alta distinció de la Generalitat Valenciana i diferents medalles d’or com la Medalla d’Or de la Ciutat de València, entre altres guardons.