L’Orquestra de València puja esta nit a l’escenari del claustre del Centre Cultural La Nau, en el festival ‘Serenates’, junt amb el Cor de la Generalitat Valenciana i la soprano Paloma Chiner, un concert on estrenarà obres de músics valencians com són Jaume Santonja i Voro García.

El programa del concert, amb les localitats esgotades, serà dirigit per Jaume Santonja, i gira entorn del centenari del naixement de Joan Fuster, i és per això que el públic podrà escoltar Marinada, el ballet simfònic per a soprano i orquestra que va compondre Vicent Garcés amb text de Fuster i que cantarà la soprano Paloma Chiner.

Prèviament s’estrenarà la «Rapsòdia Bocairentina» del mateix Santonja, i conclourà el concert amb una altra estrena absoluta, «Terra en la Boca» de Voro García, a partir del poemari homònim de Joan Fuster, obra encàrrec del’IVC i on també intervindrà el Cor de la Generalitat.

El director del Palau de la Música, Vicent Ros, que torna a col·laborar amb el festival, ha elogiat l’estrena de les obres de Jaume Santonja i Voro García, al temps que ha destacat respecte a l’obra de Vicent Garcés, que «després d’interpretar en el nostre concert del 9 d’Octubre la ‘Dansa Pleniunial’ del seu altre ballet ‘Passionera’, recordem de nou a un dels nostres grans músics valencians oblidats, que va pertànyer al Grup dels Joves en la Segona República».

Al llarg de més de tres dècades, el festival Serenates ha tingut un èxit rotund i cada vegada més col·laboracions.