Tornen les Muixerangues a la Gran Fira de València

Tres anys després de l’aturada provocada per la pandèmia aquest dissabte 2 de juliol es reprendrà la Trobada de Muixerangues de la Gran Fira de València. Enguany, a l’amfitriona, la Jove Muixeranga de València l’acompanyarà com a convidada la Nova Muixeranga d’Algemesí.

La Gran Fira de Juliol és un dels moments festius i lúdics més importants de la Ciutat de València, si més no pel volum i qualitat d’esdeveniments que hi engloba, des dels concerts de Vivers, les representacions teatrals, activitats esportives, infantils o la ja tradicional Batalla de Flors. Dins la Gran Fira, hi ha espai, també, per a la cultura popular dins el festival Polirítmia, que organitzen la Regidoria de Cultura Festiva i l’Institut Valencià de Cultura.

La participació de la Muixeranga a la Fira, que va començar el 2018 i era una total novetat, va obeir a la voluntat de la regidoria de Cultura Festiva de València d’aproximar aquesta manifestació cultural, al veïnat i visitants de València. Fins eixe moment, com expliquen des de la Jove Muixeranga de València, tot i que amb l’eclosió que estava vivint el món de la muixeranga era habitual veure la participació de colles en diferents actes cívics i culturals, encara faltava l’organització d’una activitat on la muixeranga tinguera el protagonisme que es mereixia. Per aquest motiu, després d’algunes reunions es va acordar seguir el format de Trobada Muixeranguera on participen dues colles: la Jove Muixeranga, que actua com a colla amfitriona, més una altra convidada per aquesta. El 2018 la visitant fou la Conlloga-Muixeranga de Castelló i un any després ho fou la de la Safor. En cada edició, i per augmentar la visibilitat, s’ha optat per recorreguts que han acabat en llocs emblemàtics. Durant el recorregut de la cercavila les colles participants fan aturades i finalitzen a alguna plaça on fan les figures de major dificultat. El primer any la cercavila va finalitzar a la plaça dels Furs, junt a les Torres de Serrans, i el segon a la plaça del Mercat. Aquest any, el punt de partida serà a la plaça de l’Ajuntament i el recorregut serà més curt, passant per l’avinguda Maria Cristina i finalitzant, com a l’última Trobada, davant la porta principal de la Llotja.

Per les dates en què s’organitza la Trobada, primera setmana de juliol i per tant a final de temporada, a la Gran Fira les colles solen arribar en plena forma i amb l’oportunitat de mostrar el resultat de tot un any de treball. Així, en la primera edició, fa 5 anys, la Jove va fer la que fins ara ha estat, possiblement, la seua millor actuació. Eixe any, els camises taronja van repetir per segona vegada en una actuació l’Alta Clàssica i estrenaren una Alta de Cinc i una Sénia, un fet que la va convertir en colla de cinc alçades. Un any després, a la segona Trobada, va alçar la volantinera de 4 pisos, una figura molt complexa i que fins eixe moment només feia la Muixeranga d’Algemesí una vegada a l’any a les Festes de la Mare de Déu de la Salut.

Aquest any es dóna la circumstància que la colla convidada, la Nova d’Algemesí, aterrarà a València amb la Trobada de Muixerangues de la seua localitat encara molt recent, el que permetrà gaudir de figures d’alta dificultat.

Pel que fa a la colla local, La Jove Muixeranga, des de la seua àrea tècnica expliquen que aquesta temporada ha estat de molts daltabaixos, amb un començament molt potent però que es va veure entrebancat pel repunt pandèmic de Nadal. Amb tot, apunten que poc a poc es va poder tornar a una certa normalitat i amb la incorporació de noves persones. La trobada la afronten amb molta il·lusió i la voluntat de recuperar figures de cinc alçades. Des de la Jove també apunten l’honor que suposa compartir plaça amb la Nova d’Algemesí, una colla que consideren un referent molt clar i de la qual han après molt.