El VI Torrent de muixerangues torna a l’Horta

No es pot estar més eufòric! La Muixeranga La Torrentina celebrarà el VI Torrent de Muixerangues amb uns 200 participants aquest 9 de juliol. Per això, aquesta trobada porta per lema: «Il·lusió per trobar-nos». Després dels dos anys sense activitat al voltant de la cultura popular, l’esdeveniment simbolitza per a la colla de l’Horta un retrobament en tots els sentits. Il·lusió és la paraula que millor defineix l’esperit amb què es reprèn l’activitat muixeranguera a la ciutat de Torrent: una gran il·lusió reflectida a aquesta trobada de muixerangues on es tornarà a fer pinya, gaudint, compartint trossets de vida, rient amb la xicalla, abraçant-se; en definitiva, mostrant tots els valors de la muixeranga a la plaça dels blautaronja.

Les colles muixerangues són l’element central d’aquesta diada. Enguany comptarà amb els Socarrats, la Muixeranga de Xàtiva, colla arrelada a la comarca de la Costera (d’allà on es renaix de les cendres) i amb la Muixeranga la Vall d’Albaida, colla de nova creació a qui ja hi ha ganes de veure-la a plaça després de dos anys d’aturada. Com ja és tradicional a la trobada, s’hi convida una colla de fora de terres valencianes. En aquesta ocasió, perquè aquesta il·lusió siga més completa, seran els Castellers de la Il·lusió qui acompanyarà les muixerangues. Es tracta d’una colla inclusiva de persones amb diferents capacitats que acudiran a la cita amb les seues gralles i timbals per alçar les torres a toc de castell. Per descomptat, acudiran carregats de forces i ganes de comboi. Per aquest motiu, s’hi comptarà amb la participació en la pinya d’Adisto (Associació de Discapacitats de Torrent) que sumaran més color i alegria a l’encontre muixeranguer de l’any a la comarca de l’Horta.

La música és un element imprescindible de la Trobada. En aquesta edició, la colla de tabal i dolçaina Honorats d’Alfarb junt amb músics locals, ja fidels a la cita, ompliran la plaça major dels sons tradicionals de la terra. El Ball de Torrent, on antigament es construïen torres humanes així com altres danses, sempre ha estat lligat a aquesta trobada. Tanmateix, per a l’edició d’enguany, s’executa una versió de la Dansa dels Cavallets per membres de la colla. Es tracta d’un ball tradicional de les representacions del Corpus de la comarca de l’Horta i de la Festa Grossa de València, executada per genets muntats a cavall que representen turcs o àrabs. La bibliografia data aquesta dansa l’any 1615. Els cavalls amb qui ballaran els dansadors han sigut confeccionats per la mateixa Muixeranga La Torrentina.

Com a novetat el VI Torrent de Muixerangues comptarà amb un recital d’albaes molt emotiu per retre homenatge, a la manera tradicional, a les persones que han traspassat des de l’últim Torrent de Muixerangues: Francesc Delhom, Maria Méndez i la presidenta Neus Capella. Participaran els cantadors Lluís Portalés «Set Esquenes» i Pura Giménez «de Màxim» del grup de danses L’Olivar d’Alaquàs i el versador Carles Escrihuela de la colla El Rossejat, els quals, llançaran al cel de Torrent els versos més sentits de la jornada.

L’esdeveniment comptarà de nou amb Toni Vilar, professional del món radiofònic, que informarà de tot allò que esdevé a plaça. Li acompanyarà la presidenta de la Muixeranga d’Alginet, Mabel Roig, en la tasca de comentarista, perquè els assitents no perguen detall. A més, s’espera un nombrós públic com en les anteriors edicions, ja que forma part de la programació oficial de festes municipals i compta amb el patrocini de l’Ajuntament de Torrent així com el suport d’entitats i firmes comercials de la localitat i la comarca.

Aquesta gran Trobada (ideada per a celebrar-se en 2020) ha estat esperant, amb el permís de la situació d’emergència sanitària viscuda, el seu moment per a retornar. Quan un col·lectiu tan viu i dinàmic com ho és una muixeranga passa dos anys forçat a la inactivitat, tornar a alçar-se costa molt. Aquesta és una trobada amb un plantejament potent i ambiciós a partir del qual esperem aconseguir tornar als nivells prepandèmia. No obstant això, aquesta és la Trobada de la Il·lusió perquè per damunt de totes les particularitats exposades tenim més que mai «Il·lusió per trobar-nos».