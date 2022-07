El Ple del Consell ha aprovat un conveni de col·laboració entre l’IVAM i el Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA) per a la coproducció, conservació, organització i exhibició de l’exposició «Teresa Lanceta. Teixir com a codi obert». L’IVAM destinarà per aquest projecte expositiu 100.657 euros.

L’exposició reuneix una àmplia selecció d’obres de l’artista barcelonesa Teresa Lanceta, des dels anys setanta fins a l’actualitat, així com noves obres realitzades en col·laboració amb altres artistes contemporànis. La mostra inclou una àmplia selecció dels seus tapissos, llenços, pintures, dibuixos, escrits i vídeos, oferint la més extensa aproximació al seu treball fins hui. Aquesta exposició es va presentar en el Museu d’Art Contemporani de Barcelona el passat 7 d’abril i finalitzarà el pròxim 11 de setembre. L’IVAM acollirà aquesta mostra des del 6 d’octubre fins al 12 de febrer de 2023.