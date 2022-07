La sorpresa anunciada en els darrers dies entorn del Premi Lletraferit de Novel·la ha estat la concessió del guardó ex aequo a dos obres de dos autors diferents: Mireia, de Purificació Mascarell, i Els inútils, d’Andreu Sevilla. Els premis es feren públics en la gala que va tindre lloc dijous a la nit en el Biohub de la Marina de València, en un acte conduït per la comunicadora Laura Grande, amb l’assistència de vora dos-centes persones, incloent-hi diputats de les Corts Valencianes, regidors municipals, membres de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua i el secretari autonòmic de Cultura Ximo López Camps, qui feu el discurs de clausura.

Segons apuntà l’editor i president del jurat Toni Sabater, dels díhuit originals que aspiraven al guardó de novel·la, dotat amb 5.000 euros i la publicació de l’obra, en triaren dos per a compartir el premi, «sense cap distinció ni jerarquia entre ells, ja que els dos són d’un immensa qualitat, però tenen una temàtica, un estil i una ànima radicalment diferents».

Pel que fa a Purificació Mascarell (Xàtiva, 1985), ha obtingut el guardó per Mireia, la seua primera novel·la en valencià, després d’haver publicat el llibre de relats Cartilla de redención (2021); l’obra premiada creua les històries de Lluís Simarro, el doctor que en el segle XIX estudià la histèria en les dones, i Mireia, una doctoranda en psicologia experimental que coneix a Xàtiva un misteriós personatge que obrirà les fondàries de la seua ment entorn de l’alteritat humana.

Per la seua banda, Andreu Sevilla (Casas de Benítez, 1963) havia publicat prèviament dos novel·les, La penombra de la coloma (2010) i Camins de dulcamara (2012), i diversos llibres de poemes; ara ha estat guardonat per Els inútils, un viatge al no-res per carreteres secundàries d’un grup de personatges abocats a la misèria però també a l’esperança, en els temps més infamants de la postguerra franquista.

Després dels èxits editorials dels darrers Premis Lletraferit, amb milers d’exemplars venuts de L’últim dels valencians, Narcís o l’onanisme, Càndid i especialment Noruega, s’espera amb expectació la publicació de les dos novel·les guanyadores en els pròxims mesos.

Pel que fa al Premi Diafebus de Novel·la Juvenil, lliurat en el mateix acte, el guanyador ha estat Alfons López Daràs (Nules, 1991) per Aitana Torrent, caçadora d’espantacriatures. En l’acte també es concedí el IV Premi Lletraferit de Cultura Valenciana a l’artista i escriptora Paula Bonet (Vila-real, 1980).

Els premis estan organitzats per Ediciones Plaza, Llibres de la Drassana i la revista Lletraferit.