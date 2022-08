L’escriptor de Rafelbunyol Vicent Penya ha tornat a fer màgia amb el seu darrer llibre Pluja de cançons, il·lustrat per la seua filla Maria Jesús Penya i uns textos basats en la tradició musical valenciana però enriquits amb el seu univers literari.

Es tracta d’un recull de poesia infantil, format per un total de 18 poemes, en què bona part són versions personals de cançons valencianes per a xiquetes i xiquets. És el cas de Mareta, mareta, La lluna, la pruna, Ramonet, si vas a l’hort, Joan Petit o La cançó del pomer.

El llibre acaba amb un poema on es fa un recordatori, d’una manera didàctica i divertida, de gran part del patrimoni musical infaltil valencià.

Pluja de cançons també compta amb poemes de solidaritat amb els refugiats, uns altres que són un cant a la llibertat o a la bellesa, alguns de divertits i entretinguts, i uns altres molts lírics i entranyables.

En opinió del també escriptor Manel Alonso, Pluja de cançons no sols és per als xiquets, sinó per a tothom: «És un llibre ideal per als infants que els adults portem dins. I per a que aquests infants que portem dins el lligen i el compartisquen amb els infants d’ara. De fet, és un llibre per a tots i cadascun dels membres d’una família».

Penya assegura estar d’acord amb les paraules d’Alonso i afig que «és un llibre per a xiquetes i xiquets amb edats compreses entre els zero i els 99 anys».

Il·lustradora novel

Per a Maria Jesús, aquesta és la primera vegada que il·lustra un llibre. Però és una tasca que li ha agradat i que pensa repetir encara que, als seus 24 anys, ha estudiat Comunicació Audiovisual. «Ella sempre ha tingut moltes inquietuds artístiques, entre les quals es troben el dibuix i el disseny. Ara vol continuar il·lustrant llibres infantils. De fet, l'editorial li ha dit que en pròxims projectes la tindrà en compte», contava Vicent il·lusionat amb eixe primer treball junts.

Pluja de cançons té un total de 40 pàgines i es va editar el passat mes de 2022. Pertany a l’editorial Edicions del Sud, número 14 de la col·lecció El Baület i el seu cost es de 15 euros.

L'escriptor Vicent Penya ha guanyat recentment el Premi de Poesia Antoni Prats amb el llibre La llum que em resta i pròximament eixirà publicat en l'editorial El Petit Editor.

No obstant això, també treballa en altres projectes. Segons explica, el cantautor Garri Campanillo està preparant un nou CD íntegrament amb poemes seus musicats per ell i també té un altre projecte en marxa, en aquest cas de música i poesia.

