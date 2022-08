Ha arribat la meitat del mes d’agost i ara que les ciutats baixen del ritme i es buiden, que la calor imposa noves rutines i que qui no ha gaudit ja de les seues vacances està a punt de començar-les, hi ha un espai que reclama protagonisme: la piscina.

Les piscines són un món, l’espill de l’estiu, i a més d’una via molt encertada per a refrescar-se, són també el lloc perfecte per a començar eixos títols que tenies pendents. En ‘Va de llibres!’ et proposem cinc recomanacions literàries fresques perquè pugues aprofitar eixes hores d’hamaca i sol. Col·loca bé la tovallola, agafa les ulleres i gaudeix de la lectura:

1. «La casa», de Paco Roca (Astiberri)

Comencem amb Paco Roca i aquesta novel·la gràfica sobre els records. Tres germans tornaran a la casa familiar un any després de la mort del seu pare amb la intenció de vendre-la, però hauran d’enfrontar-se a la memòria. Una reflexió plena de ressons autobiogràfics sobre el temps que se’n va.

2. «Fractura», de Núria Armengol (Edicions del Buc)

Primer poemari de la vigatana Núria Armengol, un treball travessat per un enlluernament lingüístic, imatges valentes i un ambient de reminiscències rurals. Si tens relació amb la poesia de Quevedo, Verdaguer o Bataille, gaudiràs d’aquest títol.

3. «L’estiu dels brivalls», de Francesc Viadel (Vincle editorial)

Una baixada a l’infern dels perdedors de la mà de Francesc Viadel. L’estiu dels brivalls és un recorregut per les vicissituds dels jornalers agrícoles en l’atur durant la crisi econòmica de finals dels anys 80, un mural ferotge sobre les conseqüències de les desigualtats socials.

4. «La dona invisible», de Mònica Richart (Edicions del Bullent)

Mònica Richart presenta a Mihaela, una dona de la neteja romanesa de setanta anys que troba un cadàver a la conselleria on treballa i el llança a investigar-ho com a últim projecte vital. Des d’aquesta premissa, l’autora homenatja i satiritza, en clau irònica, la funció pública i la classe política mitjana, alhora que reflexiona sobre la soledat d’algunes persones majors.

5. «Nyam. Sobre allò que mengem», de Diana Oliver i Carmen Saldaña (Andana)

Terminem aquestes recomanacions amb un llibre dirigit als més menuts. Nyam és una proposta de Diana Oliver i Carmen Saldaña que exerceix com a manual d’hàbits alimentari per ajudar als joves lectors i les seues famílies a prendre consciència sobre el que mengem i escollir amb arguments. Un títol amb informació útil contada de manera lleugera i acompanyat de simpàtiques il·lustracions per a sortejar els embolics de la publicitat i aconseguir una dieta sana.