Espai Tornem és un nou cicle que comptarà amb tres dates este 2022. Tornem té com a objectiu conscienciar a través de la cultura i l’entreteniment sobre problemàtiques ambientals i socials. Tant és així que el passat Novembre va organitzar durant una setmana el festival multidisciplinar Cridem pel Clima en el Centre del Carme Cultura Contemporània de València i que enguany repeteix a l’Octubre - del 27 al 30 -.

L’objectiu principal d’Espai Tornem, és crear un lloc de sensibilització sobre l’impacte humà al medi ambient i la necessitat d’adoptar models de vida sostenibles compromesos amb la conservació. El projecte apropa alternatives als assistents relacionades amb les temàtiques mediambientals: reducció de los plàstics, el consum de productes de proximitat, el disseny sostenible, el canvi climàtic, turisme responsable, alimentació conscient... En definitiva, vol posicionar-se com alternativa d’oci enfocada a la conscienciació i divulgació de models de vida sostenibles a través d’encontres amb especialistes, artistes de tot tipus i música en directe.

El dissabte 1 d’Octubre a la Casa de la Mar en Alboraia serà l’estrena. Es tractarà la temàtica de decreixement i contarà amb les actuacions de Candela Roots i Ana Zomeño.

També hi haurà un market disponible des que s’abriguen portes i fins el final dels concerts que en aquesta data el formaran Agora Talents i més market per confirmar. I com no, entre actuació i actuació hi haurà un debat sobre la temàtica del dia entre els propis artistes, alguns col·lectius del market i el guionista, periodista y activista Juan Bordera.

Les següents dates seran el diumenge 27 de Novembre i l’11 de Desembre, amb les temàtiques de Decreixement i Ruralitats; respectivament. Al Novembre contarem amb les actuacions de La Pepa i Saül Vanaclocha on Recartografies s’uniran a elles al debat com a experts del tema. Aquest dia contarem amb Pell d’Arbre i Calderona Viva i Cor de Suro al market. Al Desembre i per finalitzar aquests primers events d’Espai Tornem contarem amb les actuacions de Marla Cross - junt a un artista per confirmar- amb Justicia alimentaria com a experts de la temàtica d’alimentació. Es sumaran també al market Horta Viva i Trashy Queen.