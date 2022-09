L’Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) col·labora actualment amb el Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes per a encetar un club de lectura en xarxa de l’obra ‘Diccionari per a ociosos’ de Joan Fuster. L’activitat comptarà amb la participació de 20 biblioteques municipals i té com a objectiu promoure la lectura de l’intel·lectual de Sueca, com ho van les jornades ‘Ensenyar Fuster’, que va comptar amb la participació de desenes de docents.