Què cal saber sobre la muixeranga?

La muixeranga és una tradició valenciana. Forma part del nostre patrimoni cultural i festiu però, lamentablement, encara hi ha valencians que la coneixen poc. Avui, farem cinc cèntims per als no iniciats. No és fàcil conèixer la tècnica muixeranguera, per exemple, el nom de les figures. Ara bé, tots els valencians hauríem de tenir unes nocions bàsiques sobre la muixeranga.

Quina és la muixeranga del meu poble?

Actualment hi ha més de 20 colles actives. És normal que no ens les sabem totes de memòria, però tots hauríem de conèixer la muixeranga del nostre poble: com es diu, quin uniforme porta i en quines festes actua. Atenció! En Algemesí, València i Castelló hi ha dos muixerangues, hem de procurar no confondre-les. Si al nostre poble no n’hi ha cap, quina és la muixeranga que tenim més a prop?

Quines muixerangues són tradicionals?

El concepte de «muixerangues tradicionals valencianes» agrupa la muixeranga d’Algemesí, els Negrets de l’Alcúdia, la Mojiganga de Titaguas, els Dansants de Peníscola i el ball de Varetes del Forcall. Són elements festius tradicionals perquè s’han mantingut, de generació en generació. Cada grup té les seves característiques, però comparteixen algunes característiques, com la realització de balls, torres humanes, els elements religiosos, etc.

La muixeranga és antiga?

Es tenen notícies de muixerangues, com a mínim, des del segle XVIII. Hi havia colles que van desaparèixer en Albalat, Alzira, Carcaixent, Carlet, Castelló, Gandia, Guadassuar, Llíria, Nules, l’Olleria, Requena, Silla, Sueca, València, Xàtiva, etc.

Una tradició que creix.

En els últims anys, s’han creat moltes muixerangues en diferents municipis valencians, des de Vinaròs a Alacant, fins i tot hi ha una colla en Barcelona. Actualment hi ha més muixerangues, més muixeranguers i més actuacions que mai.

La Federació Coordinadora de Muixerangues.

L’any 2018 es va presentar públicament la Federació Coordinadora de Muixerangues, que agrupa 22 colles i que proporciona cascs i una assegurança d’accidents a totes les colles. També ha organitzat jornades, exposicions i xerrades sobre la tècnica, la seguretat, la igualtat, etc.

Les muixerangues són perilloses?

Les muixerangues tenen moltes mesures de seguretat. Els assajos i el bon criteri dels mestres fan que caiguin poc. A més, quan una muixeranga cau, normalment ningú no es fa mal, gràcies a la pinya que suavitza les caigudes. Des de fa alguns anys, totes les xiquetes porten casc. S’han produït algunes lesions, però són poc freqüents. En tota la història de les muixerangues, no es coneix cap accident mortal.

La muixeranga és el mateix que els castellers?

Hi ha el costum de fer torres humanes en Catalunya (castellers i falcons), el Marroc (acròbates), l’Índia (govindes), l’Àfrica negra (dansa «atilogwu», etc.), el Perú (negritos), etc. Totes les torres humanes, s’assemblen un poc, però tenen uniformes, músiques, torres humanes i organitzacions diferents.

Com s’organitzen els muixeranguers?

Una persona sola no podria fer cap muixeranga. Els muixeranguers ens organitzem en colles. Hi pot participar tothom: les xiquetes menudes van a dalt, els forçuts a sota de tot, els alts a la pinya... També es necessiten músics (dolçainers i tabaleters), gent que sàpiga fer fotografies, cuinar, escriure, fer comboi, etc.

Cal assajar?

No es pot fer cap muixeranga, amb seguretat, si no s’ha assajat abans. Les muixerangues assagen regularment per a preparar les actuacions. L’assaig serveix per a millorar la tècnica individual, la coordinació del grup i la confiança personal que es necessiten.

Quins són els valors de la muixeranga?

Tothom que fa muixerangues aprèn, de manera pràctica i participativa, els valors de la festa, la valencianitat, el trellat, l’esforç, la cultura, la democràcia i, per damunt de tot, el treball en equip perquè «tota pedra fa paret».

Una música coneguda.

La «muixeranga d’Algemesí» és una música tradicional, difícil d’interpretar i molt expressiva. És famosa perquè Joan Fuster la proposà com a himne del País Valencià. No és l’única música que es toca, sinó que el ball i l’enterro de la muixeranga d’Algemesí tenen cançons diferents. Les muixerangues tradicionals tenen les seues pròpies melodies. Algunes noves muixerangues també han composat altres cançons.

On trobar més informació

Els muixeranguers, les colles, la Federació i alguns periodistes treballen perquè tothom conega les muixerangues. En els últims anys s’han publicat bastants llibres. També hi ha molta informació a internet, a les webs de les colles i en les xarxes socials.