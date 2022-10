El professor de violí de l’Orquestra de València, Raúl Arias i el pianista Hilario Segovia, pujaran hui a l’escenari de l’Almodí per a interpretar, dins del cicle Cambra al Palau el programa «D’ars gallica et valentiani: César Frank i Francisco Coll», que consta d’una primera meitat dedicada al compositor francès César Franck i una segona part amb dos obres del valencià Francisco Coll.

La presidenta del Palau, Gloria Tello, ha destacat que este programa «combina romanticisme i música contemporània, amb una de les sonates més volgudes del repertori de cambra i dos obres de Francisco Coll, considerat com un dels millors compositors internacionals, i que manté amb nosaltres una estreta i intensa vinculació». Tello ha recordat que Coll va ser el primer compositor en residència de l’auditori valencià, i que enguany l’Orquestra de València va estrenar la seua obra ‘Lilith’.

«Ars Gallica» va ser el lema que va utilitzar la Societé Nationale de Musique per a deslligar la música francesa de finals del S. XIX i principis del S. XX de la influència germànica, de la qual César Franck va ser president, i en este recital s'interpretarà una de les seues obres mestres: la Sonata per a piano i violí en la major, dedicada al cèlebre violinista i compositor belga Eugène Ysaÿe. I de França a València, ja que en la segona part Hilario Segovia interpretarà Three Pieces «after Túria» per a piano sol, i en duo amb Raúl Arias l’obra Four Iberian Miniatures, les dos de Francisco Coll.

El director del Palau, Vicent Ros, ha destacat respecte a este recital que «coneixem el vessant simfònic de Coll, però en esta ocasió podrem descobrir el seu llenguatge cambrístic, tant a piano solo com a duo amb el violí, en eixe format on prima la gestualitat, la complicitat i la comunió amb el públic, que tant caracteritza a la música de cambra».

Raúl Arias va estudiar en la Universitat de Madison (Wisconsin) amb V. Manougian. Ha sigut concertino de la Chamber Orchestra de la Universitat de Wisconsin i de les simfòniques de Castelló i València. Com a solista debuta als 12 anys en el Palau de la Música de València amb l’OLS amb el Concert en la menor de Vivaldi. El 2013 va debutar amb l’Orquestra València amb el Concert per a violí de Glazunov. El 2015 va interpretar el Triple Concerto de Beethoven amb l’Orquestra de València al Palau de la Música de València i amb la London Sinfonietta en diferents auditoris.

Hilario Segovia cursa el grau superior de piano en el Conservatori Superior de València amb J. A. Rodríguez. El 2013 es presenta com a solista amb l’OSLS interpretant el Concert per a piano núm. 2 de Rakhmàninov. És membre fundador del Dúo Evocación amb què ha sigut guardonat en concursos de música de cambra nacionals i internacionals. Va ser convidat com a pianista acompanyant en el 1st. Hong Kong International Flute Competition 2019. Ha actuat en l’Opera House de Saigon, Lviv Philarmonic Hall o en el Hong Kong City Hall.