La Generalitat Valenciana, a través de la Direcció Adjunta de Música i Cultura Popular Valenciana de l’Institut Valencià de Cultura, continua una tradició que va començar l’any 2000 i organitza, juntament amb el Consorci de Museus de la Generalitat, el Dia del Cant Valencià d’Estil a la ciutat de València amb el mateix format que era habitual abans dels anys de pandèmia.

Hui, a partir de les 17 hores, tindrà lloc un seguit d’actuacions itinerants pel centre de la ciutat de València, fins a arribar al Centre del Carme, on es faran les actuacions en l’escenari, amb el públic assegut, i es conclourà la festa.

Enguany participaran, en el cant d’estil i les albaes, Mari Carmen Villar ‘Carme de Benicalap’; Noèlia Llorens, ‘Titana’; Paqui Gijón, ‘Paquita la del Pedralbí’; Marian Salido, ‘Marian de Gandia’; Jacint Hernández, ‘Jacint d’Alcàsser’; Carles Dénia; Christian Penalba, de l’Alcúdia; i Joan Civera, ‘Joan de la Malva-rosa’. Pel que fa als ‘versaors’, es comptarà amb Fernando Ferrer, ‘Fernando el Ratllat’ i Carlos Bahilo

L’acompanyament instrumental comptarà amb Víctor Gámez al trombó, Enrique Doménech al clarinet, Carlos Sánchez a la trompeta, Pep Juste al guitarró, Julián Romero i Juanjo Andrada a la guitarra. També participarà el grup de percussió i dolçaines la Colla d’Ontinyent.

La part itinerant serà més llarga. S’utilitzaran com a escenaris urbans tres places que no havien contemplat, com la plaça de l’Ajuntament, la plaça del Mercat i la plaça de la Reina.