L’agenda muixeranguera del 9 d’octubre

Si hi ha un dia en que l’activitat muixeranguera bull arreu del País Valencià aquest és, sense dubte, el 9 d’Octubre. En els darrers anys, la data s’ha consolidat com una de les fites més destacades del calendari muixeranguer, amb actuacions de nord a sud del nostre territori. Després de dos anys sense celebrar-se en condicions normals, les colles agafen la data amb entusiasme, arribant a programar en alguns casos dues o fins i tot tres actuacions en un cap de setmana que s’espera fructífer.

Divendres 7 d’octubre

La Muixeranga d’Alginet serà la primera en actuar. Ho farà a la processó cívica de Catadau (Ribera Alta), al voltant de les 19.30 hores de la vesprada.

Dissabte 8 d’octubre

La Muixeranga la Torrentina farà la primera de les seues tres actuacions del cap de setmana a El Palmar (València), al voltant de les 12 hores. A la mateixa hora, la Muixeranga d’Alacant actuarà a Aigües (l’Alacantí), en els actes de celebració del 9 d’octubre que organitza l’ajuntament.

Una mica més al sud, a Elx (Baix Vinalopó), la Nova Muixeranga d’Algemesí formarà part dels actes de commemoració del 40é aniversari de l’Estatut d’Autonomia que organitza la Generalitat. L’actuació tindrà lloc a les 12.30 hores a la plaça de Baix, on la música de la dolçaina i el tabal també seran protagonistes amb la «Dolçainada».

Ja de vesprada, la Muixeranga de Guadassuar «La Carabassota» formarà part de la processó cívica que recorrerà els carrers de Guadassuar (Ribera Alta) a partir de les 18.30 hores. La primera actuació del cap de setmana pels de la camisa ratllada, que al dia següent es desplaçaran a Xest.

A la comarca veïna (Ribera Baixa), la Muixeranga de Cullera oferirà a les 18.30 hores una actuació al Mercat de la seua localitat, que farà de prèvia a l’actuació del 9 d’octubre que realitzaran, també al seu poble, el matí següent. La Jove Muixeranga de València, que ja s’ha estrenat aquesta temporada, actuarà a les festes de Benetússer (Horta Sud), al voltant de les 19 hores de la vesprada.

Per tancar el dia, els Negrets de l’Alcúdia i la Muixeranga de Segària compartiran cercavila a Ondara (Marina Alta), dins els actes del Festival Arrels.

Diumenge 9 d’octubre

El diumenge serà el dia que concentrarà més actuacions. Al nord del país, a Vinaròs (Baix Maestrat), la jornada començarà prompte per la Muixeranga de Vinaròs, que actuarà a les 10 hores al passeig Jaume I de la localitat.

La Muixeranga d’Alginet farà la segona actuació del cap de setmana al seu poble (Ribera Alta), participant al matí en la processó cívica, una cita assenyalada pels de la camisa blava.

La Muixeranga la Torrentina es desplaçarà fins a la Vila Joiosa (Marina Baixa), com ve sent habitual en els darrers anys. Tindrà temps de tornar al seu poble per actuar de vesprada en els actes de commemoració del 9 d’Octubre a Torrent (Horta Sud).

A les 12 hores tindran lloc molts dels actes de commemoració organitzats pels ajuntaments. La Muixeranga d’Algemesí participarà en el d’Algemesí (Ribera Alta), la de Cullera també ho farà en el del seu poble i la de Xàtiva farà la primera actuació del dia en l’acte de la seua localitat (la Costera). A Castelló de la Plana (Plana Alta), la Conlloga formarà part, com ve sent habitual, de l’acte institucional que es celebrarà a la plaça Major, on alçarà una figura amb l’acompanyament de la Banda Municipal de la ciutat. També al sud, la Muixeranga de Segària actuarà als actes que tindran lloc a Benissa (Marina Alta), la del Campello al seu poble (l’Alacantí) i la d’Alacant a Rojals (Baix Segura). La Muixeranga de Guadassuar es desplaçarà fins a Xest (la Foia de Bunyol) per actuar a la Festes de la Verema.

A la vesprada, la Nova Muixeranga d’Algemesí tornarà a desplaçar-se, aquesta volta fins a la ciutat de València, per actuar a l’Entrada de Moros i Cristians a partir de les 16.30 hores. La darrera oportunitat de vore muixerangues aquest cap de setmana serà a la Pobla Llarga (Ribera Alta), on la Muixeranga de Xàtiva actuarà a les 18.30 hores.