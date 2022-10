L’escriptora catalana Anna Manso participarà el dimarts, 11 d’octubre, en el primer dels encontres que s’han organitzat per a donar a conéixer l’obra dels autors de l’àmbit lingüístic que formen part de projecte Lletres Compartides. L’acte, conduït pel periodista i escriptor valencià Antoni Gómez, vol ser un espai de reunió i debat amb els escriptors seleccionats i està organitzat per l’Acadèmia Valenciana de la Llengua i l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana.

La trobada amb Anna Manso s’inclou en la segona fase de Lletres Compartides, un programa que naix de la necessitat d’acostar els escriptors de tot l’àmbit lingüístic als lectors que encara no els han llegit i posar-los en relació amb el sector de la creació i la promoció literàries dels altres territoris. En esta etapa, compresa entre els mesos d’octubre i desembre, es duran a terme visites d’autors d’uns territoris als altres amb activitats literàries diverses. Així, està previst que durant el mes de novembre l’escriptora mallorquina Maria Escalas i el narrador menorquí Josep Pons Sansaloni passen per l’Octubre Centre de Cultura Contemporània de València, lloc on se celebraran les activitats.

En paral·lel a les visites dels autors, s’ha organitzat un club de lectura virtual adreçat a estudiants universitaris, amb la col·laboració de la Xarxa Vives d’Universitats, que treballa en clau àmbit lingüístic i a més aglutina un públic jove. Es tracta d’un club de lectura format per quatre sessions que tindran com a protagonista l’obra de quatre autors (un de cadascun dels territoris participants). D’esta manera, es trobarà un fil conductor que unix les obres dels quatre autors per a posar en relleu connexions entre escriptors de diferents parts del territori.

L’acadèmica i coordinadora de la iniciativa en el territori valencià, Àngels Francés, subratlla la importància de propostes com esta, que es va presentar el passat 7 de juliol a Barcelona. «El projecte Lletres Compartides és una oportunitat per conéixer noves veus de la nostra literatura i establir, amb les diverses iniciatives que implica, llaços que enfortisquen les relacions entre les institucions culturals i els escriptors i les escriptores de l’àmbit lingüístic compartit», indica. En este sentit, Francés assegura que «la visita d’Anna Manso la setmana que ve n’és una bona mostra».

Anna Manso, guionista i escriptora de literatura infantil i juvenil, començarà la seua visita al territori valencià en la Facultat d’Educació de la Universitat d’Alacant, on impartirà la conferència «Animar l’escriptura i la lectura a l’aula» i ja de vesprada estarà en la capital valenciana.

Lletres Compatides és un projecte pensat a llarg termini que permetrà consolidar un espai literari comú entre els diversos territoris que compartixen la mateixa llengua. L’Acadèmia Valenciana de la Llengua, juntament amb la Institució de les Lletres Catalanes, la Fundació Mallorca Literària i el Consell Insular de Menorca, són les entitats que promouen esta iniciativa amb la intenció que en el futur pròxim s’hi puguen sumar organismes d’altres parts de l’àmbit lingüístic.

Anna Manso va estudiar Imatge i so en l’Escola de Mitjans Audiovisuals de Barcelona en l’especialitat de cinema, producció de cinema en el Centre Calassanç i el Màster d’escriptura de guió cinematogràfic i de televisió de la Universitat Autònoma de Barcelona. Ha treballat com a guionista de programes infantils (Barri Sèsam, Club Super 3, Top ten Tomàtic, Les tres bessones i L’enigme del Quixot, MIC, Una mà de contes), sèries (El joc de viure, Ambiciones, Mar de fons, 700 euros, una historia de amor, Zoo, Ventdelplà, El cor de la ciutat, L’un per l’altre, KMM, 39+1, Com si fos ahir) i programes d’entreteniment.