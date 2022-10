La Sala Dormitori del Centre del Carme Cultura Contemporània (CCCC) obri les portes de l’exposició «IX Premi Mardel Arts Visuals», que reuneix les 21 obres seleccionades en l’edició de 2022 d’aquesta convocatòria, que ha tingut com a guanyador per unanimitat a Jorge Illa amb la seua obra «Le Reflet», tal com va donar a conèixer l’organització després de la deliberació del jurat. Els accésits - que han augmentat de tres a cinc en aquesta edició, donada la qualitat de les obres - han sigut concedits a Rosell Meseguer, Pablo Bellot, Nieves Corretja, Jorge Yeregui i Verónica Ruth Fredes.

La mostra reuneix les obres de Rosell Meseguer, Regina Quesada, Jorge Yeregui, Mar Guerrero, Eduardo Nau, Marta Negre, Concha Ros, Elisa Terroba, Almalé i Bondia, Francesca Poza, Juan Barreja, Llorenç Ugas Dubreuil, Verónica Ruth Fredes, Mery Sales, Kepa Garraza, Ángel Parany, Pérez, Nieves Corretja, Pablo Bellot, Christian Lagata, Jorge Illa i Escif.

El jurat d’aquesta edició dels Premis mardel ha estat compost pel director del Consorci de Museus i el Centre del Carme, José Luis Pérez Pont; la presidenta de l’Institut d’Art Contemporani IAC, Marta Pérez Ibáñez; i el president de l’Associació de col·leccionistes privats d’art contemporani 9915, Jaime Sord González.

Mardel és un projecte sense ànim de lucre que té com a objectiu promocionar l’art contemporani com a signe de compromís des de la iniciativa privada. Conscients de les dificultats que actualment es presenten per a traçar noves trajectòries artístiques, aquest premi pretén brindar suport als creadors i creadores actuals. La present convocatòria ha estat dirigida a totes les arts visuals, i les 21 obres seleccionades podran visitar-se en el CCCC fins al 20 de novembre de 2022.

«Establir aliances entre el públic i el privat, a través d’iniciatives com el Premi Mardel, ens permet sumar esforços des del CCCC per a impulsar una proposta de qualitat, donant visibilitat al treball de més d’una vintena d’artistes de gran talent. Mardel representa un exemple de col·leccionisme privat dimensionament a la capacitat dels seus impulsors, un model que podria replicar-se amb èxit per part de nombroses empreses i emprenedors de diferents àmbits econòmics. El nostre suport a aquesta aposta de mecenatge sorgida de la iniciativa privada és també una invitació a l’estímul de la responsabilitat social corporativa de xicotetes, mitjanes i grans empreses que poden sumar el seu compromís per al desenvolupament de la cultura i l’art del nostre temps», ha assenyalat el director del Consorci de Museus i el Centre del Carme, José Luis Pérez Pont.

«Mardel sorgeix de la iniciativa privada amb la idea de recolzar la trajectòria dels creadors i creadores. En aquestes nou edicions han passat per la convocatòria al voltant de 150 artistes, i, per a molts d’ells, aquesta selecció ha suposat un suport important per a consolidar la seua carrera. L’haver sigut triats per un jurat especialitzat els dóna un impuls i els ajuda a posicionar-se en una galeria. També hem comprovat que alguns col·leccionistes privats segueixen a artistes seleccionats en mardel, la qual cosa ens omple de satisfacció. La cooperació del Centre del Carme en aquest projecte és molt important, perquè si les institucions recolzaven més aquest tipus d’iniciatives, sorgirien més projectes de mecenatge com aquest», assenyala Amparo Martínez, co-directora de mardel al costat de Juan Manuel del Pi.