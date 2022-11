En l’any 1993 l’Associació de Bibliotecaris Valencians lliurava per primera vegada els premis Samaruc: en la modalitat infantil el guardó va ser per a Enric Lluch per El rei Panxut redola i el rei Primal s’envola (Edicions Bromera) i, en la modalitat juvenil, per a Maria Jesús Bolta per Les mans d’Amiel (Tàndem edicions), publicats en 1992. Des d’aquell moment s’han celebrat trenta edicions ininterrompudes d’un premi que reconeix els millors llibres de cada any segons un jurat format per professionals de les biblioteques, mestres i escriptors o escriptores.

El premi va ser promogut per Xelo Carbonell, la bibliotecària de Silla tristament desapareguda, i Ramon Guillem, bibliotecari a Catarroja, i va nàixer amb l’objectiu de reivindicar una literatura que sovint passa desapercebuda als grans aparadors culturals, però que té una importància cabdal en els nostres centres de lectura i en el gaudi literari de la infància i joventut.

El jurat és diferent cada any, cosa que dona la possibilitat a més persones de participar en la tria i contribueix a la diversitat de mirades sobre la nostra literatura. En aquest punt, és necessari reconéixer la dedicació de les prop de cent cinquanta persones que han sigut membres del jurat al llarg d’aquests trenta anys d’història del Samaruc, perquè passen mesos llegint i valorant totes les obres que poden ser guardonades. Precisament, Ramon Guillem, que és l’alma mater del premi, cada any fa recompte de tots els llibres de literatura infantil i juvenil que opten als guardons.

Cal agrair també la col·laboració de les editorials, que envien al jurat les obres que compleixen els requisits per a la participació: ser d’autoria valenciana, en català com a llengua original i publicades al llarg de l’any en primera edició.

En 2022 els llibres premiats han sigut Aitana i les feres de Joan Canela i Jordi Colonques, amb il·lustracions de Helga Ambak (publicat per Sembra llibres), en la categoria infantil, i No hi havia a València… de Mercè Climent (publicat també per Sembra llibres), en la modalitat juvenil, triats entre les publicacions de 2021 per un jurat format per Ana Torres, Ignasi Beltran i Adelina Navarro com a bibliotecaris, Eli Llorens com a escriptora i Fina Ferré com a mestra.

Des de fa trenta anys el premi Samaruc enriqueix el teixit cultural i literari valencià perquè és el premi a obra publicada que reconeix els llibres per a infants i joves a les nostres terres.

Entre les seixanta obres premiades n’hi ha de molt diverses; de narrativa, però també de teatre i de poesia; algunes són d’autoria molt coneguda i reconeguda i altres d’escriptors o escriptores novells o amb poca obra publicada, però totes tenen en comú haver sigut seleccionades per la seua qualitat literària. Per tot això, quan trieu un llibre guardonat amb el Samaruc tindreu a les mans una obra amb la garantia que dona haver sigut premiada per professionals de les biblioteques valencianes.