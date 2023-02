L’Institut València d’Art Modern (IVAM) torna a la Fira Internacional d’Art Contemporani d’Espanya, ARCOmadrid 2023, amb una selecció de les seues publicacions més recents, dins de l’espai reservat per a ArtsLibris, la Fira Internacional del Llibre d’Artista, el Fotollibre i l’Autoedició. Aquesta selecció permet oferir un repàs per la programació del museu valencià, una relectura de la seua col·lecció i de les seues principals línies d’investigació, a través de més d’una vintena de títols. El conjunt pretén, així mateix, manifestar l’atenció a la tasca editorial que desenvolupa actualment l’IVAM, així com l’especificitat de cada exposició, elaborant catàlegs que constitueixen una peça més en diàleg amb la resta de la mostra.

Dins d’aquesta selecció, que es podrà veure en la fira del 22 al 26 de febrer, hi ha una important presència d’artistes valencianes i valencians com Carmen Calvo, Ana Penyas, Mar Arza, Jordi Teixidor o Guillermo Ros; publicacions que destaquen per la singularitat en la seua producció com ‘Assajos sobre lo cutre. Lectures de l’Arxiu Miguel Benlloch’; coproduccions com en el cas del catàleg d’Anna Boghiguian junt amb S.M.A.K i MGKSiegen, o ‘Indústria. Matrius, Trames i Sons’ junt amb Archive Books. Un altre conjunt de publicacions dona compte de la col·lecció de l’IVAM, com ‘Pinazo en l’espai públic’, ‘Julio González Raonat. Vol I i II’, la sèrie de ‘50 obres mestres en la col·lecció de l’IVAM. 1900-1950’, ‘Un contínuum comú indefinidament llis’ o ‘Art en una terra erma. 1939-1959’. Amb la presència de l’IVAM en ARCOmadrid, com a lloc de trobada per a les arts, la institució museística ofereix el seu suport al sector artístic valencià i dona visibilitat a alguns dels projectes desenvolupats en el museu en els dos últims anys. En aquesta mateixa línia de posada en valor del treball curatorial i d’investigació que es materialitza en les seues publicacions, l’IVAM ha remodelat la seua botiga-llibreria per a oferir un espai específic per a la consulta i l’adquisició de les publicacions, integrat en el vestíbul del museu.