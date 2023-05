La Muixeranga de Barcelona serà la primera colla que organitzarà una trobada fora del País Valencià amb almenys dues muixerangues. I si formes part de la colla acollidora de la diàspora valenciana notaràs l’emoció intensa de tornar a la plaça Bonet i Muixí un dia tan important com serà el 3 de juny.

Normalment, totes les colles organitzen la seva trobada anual, i se’ls pot fer més o menys complicat, però organitzar l’aniversari de la nostra colla suposa un treball afegit per explicar qui som i què representem. No és d’estranyar que no ens coneguen i de fet ens agrada explicar-ho, però volem més: volem ser conegudes com una entitat jove i familiar, feminista, inclusiva, acollidora, cuidadora i molt comboiadora. I quin millor moment que aquest.

Fa temps que un grup de valentes vam apostar per unir-nos i fer muixerangues, poca gent de la qual vam anar als primers assajos sabíem fer pinets i pujar uns damunt dels altres, però ací estem, organitzant un dia complet amb diferents espais i activitats per a totes, tant menudes com grans.

Aquest dia començarem aviat, a les 11 h totes a plaça, esperarem la colla muixeranguera la Conlloga, colla amiga i amb la qual vam actuar a Castelló la passada temporada i també la colla de castellers Jove de Barcelona, amb qui hem assajat i ens ajudem mútuament.

A les 12 h totes enfaixades i a toc de dolçaina i gralla alçarem els pilars de benvinguda, els tabals acompanyaran els instruments de vents i les muixerangueres, sense ells tot seria diferent. Cada colla aixecarà tres figures principals i pilars de comiat.

Si parlem d’uns objectius tècnics per aquesta diada no hem d’obviar que volem tornar a ser muixeranga de cinc altures. No ens capfiquem, però sí que ens il·lusionem. Ja ho vam fer en aquella mítica trobada el març del 2020 i des de llavors que hem hagut de reinventar-nos. Hem treballat de valent, hem invertit el nostre temps i ens emociona tornar-ho a intentar.

Una vegada acabada la trobada amb les danses finals, mocador en alt i demanat el plat de paella, elaborada per valencianes amigues, tot canvia, tot el món parla en xicotet, amb un «Xé» llarg i una cervesa a la mà. Ha arribat l’hora del comboi.

Com no som de perdre el temps, dinarem i farem un bingo musical, activitats per a la xicalla i un cercavila capitanejat per la banda «La Valenciana», banda de músics amigues que de ben segur ens porten al millor port des de carretera de Sants fins a la plaça, que ja estarà preparada per a gaudir amb les colles i les veïnes del barri, amb un concert on totes compartirem el gustet que tot haja eixit tan bé.

Sabeu què? Estic segur que tot eixirà bé. Sabeu per què? Perquè som un equip fort, valent i hem treballat molt des de l’organització i tècnica per repetir i millorar aquella mítica trobada del 3r aniversari. Tenim una trobada a la plaça més important del barri de Sants i on demostrarem que ser muixeranguer a Barcelona dona gustet.

