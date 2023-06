El festival Polirítmia, de l’1 al 9 de juliol, portarà fins al bell mig de la ciutat la música i les danses de la Mediterrània, amb concerts gratuïts i formació per al professorat.

Rafel Arnal, director artístic del festival, ha detallat tota la programació de la sisena edició: «Els escenaris de l’edició 2023 amplificaran les veus nostrades, gravitant al voltant d’altres sistemes sonors veïns, en una sort de galàxia folklorista on s’escoltaran moltes llengües, com ara el francés, el turc, el suec, l’armeni, el kurd, el georgià, l’àrab o el castellà, entre d’altres, alhora que aprofundirem en la rica varietat musical del nostre àmbit lingüístic, específicament en l’oriental baleàric».

«A més, és un any de col·laboracions, com la que hem establit amb la promotora egípcia-francesa Mir’a, per tal d’acollir artistes del Líban i Síria al nostre programa de concerts, o la que s’ha dut a terme amb la Valencian Music Office per a organitzar la jornada d’internacionalització de les músiques d’arrel», ha conclòs Rafa Arnal.

Polirítmia 2023 començarà el dissabte 1 de juliol, amb El Sarau de la Fira, emmarcat en les Nits de Folk de la Gran Fira de València, una sessió oberta de música i ball a les 22 hores a la plaça de l’Ajuntament. Aquesta nit també tindrà lloc, a les 24, el Correfoc de la Fira.

Concerts gratuïts

El diumenge, dia 2, arrancaran els concerts gratuïts a la plaça de l’Ajuntament amb la proposta de Marala a les 22 hores, on les tres intèrprets presentaran el seu treball més recent, ‘Jota de morir’. El 3, tindrà lloc la jornada de conferències a la sala Matilde Salvador de La Nau, que inclourà el concert didàctic de Rubén Alonso, ‘Antropoloops’, un acostament creatiu al patrimoni immaterial sonor des de la lògica de la remescla musical. A la nit, la plaça de l’Ajuntament rebrà, a les 22 hores, el concert de La Maria, la cantat d’Oliva que està revolucionant el cant valencià, que presentarà al Polirítmia ‘L’Assumpció’, el seu esperat primer treball d’estudi.

El dimarts, dia 4,, a les 22 hores, l’escenari de Polirítmia a la plaça de l’Ajuntament acollirà les xiques de la Balkan Paradise Orchestra, que estrena ‘Catarsis’, el seu nou espectacle, i simbolitza el moment d’alliberació emocional a través de la música, el moviment i la festa. El dia 5, a les 20 hores al Teatre Rialto, Tere Núñez presentarà els resultats de la seua residència artística internacional, juntament amb el duo portugués Couple Coffee. A les 22 hores, a la plaça de l’Ajuntament, serà el torn del turc Ali Doğan Gönültaş, que presentarà ‘Kiğı’, el seu primer àlbum en solitari, sorgit com a resultat de més de deu anys d’investigació de camp.

El dijous 6 de juliol hi haurà, de nou, una doble proposta artística. A les 20 hores, al Teatre Rialto, Álvaro Sola, artista multidisciplinari que atorga a la indústria musical i al flamenc una amalgama d’imatges i sons frescos, presentarà el seu espectacle ‘Puñales’. A les 22 hores, a l’escenari de la plaça de l’Ajuntament, el grup La Plazuela reivindicarà les seues arrels andaluses amb un discurs actual i renovat que té com a pilars principals el flamenc, la música electrònica i el ‘nu-funk’.

El divendres 7, Anna Ferrer presentarà al Rialto, a les 20 hores, ‘Parenòstic’, un treball en el qual creació i tradició van plegats. A les 22 hores serà el libanés Aleph qui arribe a la plaça de l’Ajuntament amb la seua fusió de tres mons: el del ‘jazz’, el del flamenc i l’oriental, en un espectacle sense precedents.

La proposta de N340

El dissabte 8 juliol la programació començarà a les 18.30 hores amb l’actuació itinerant de les Muixerangues de la Fira, que enguany comptarà amb la Muixeranga d’Algemesí. A les 20 hores, el Teatre Rialto acollirà la proposta dels valencians N340, que combina sense complexos tradicions com la valenciana, la mediterrània o la roquera. A les 22 hores serà el torn de la siriana Mais Harb amb l’espectacle Arabic Music Show, una mescla de cançons pròpies i algunes cançons del folklore àrab, especialment sirià.

La sisena edició de Polirítmia conclourà el diumenge 9 de juliol, també amb un programa doble. A les 20 hores, al Teatre Rialto, el trio Samaïa presentarà ‘Traversées’, un repertori que aprofundeix en les tradicions més estimades per les tres cantants i ret homenatge a les llengües regionals de França, així com Europa i Pròxim Orient. La clausura final del festival vindrà de la mà de Maria del Mar Bonet, a les 22 hores, a la plaça de l’Ajuntament, que tornarà a demostrar per què és una de les grans referències de la cançó d’autor al món.