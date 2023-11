L’Escalante, el projecte teatral de la Diputació de València, portarà als escenaris Hamlet, una versión recontra libre, de la companyia peruana Teatro La Plaza, el 15 de novembre en el Principal; i El món està trencat, però es pot caminar, d’Albena Teatre, Contraproduccions i Tanttaka Teatroa, que s’estrena en la seua versió valenciana en Ribes Espai Cultural el 18 i 19 de novembre.

«Es tracta de dos obres molt inspiradores: d’una banda, actors i actrius amb síndrome de Down ens conten els seus anhels i frustracions a través d’una versió molt divertida de Hamlet, i per una altra, descobrirem el plaer infinit de les històries que s’amaguen a les nostres biblioteques amb l’estrena d’El món està trencat, però es pot caminar», explica la diputada provincial de Teatres i Joventut, Rocío Gil.

«L’Escalante fa un pas més en el reforç a les companyies valencianes amb l’estrena d’El món està trencat, però es pot caminar, amb l’equip d’Albena Teatre i la seua versió valenciana a càrrec de Juli Disla; i avança en la presència de companyies internacionals, com és el cas de la peruana Teatro La Plaza, amb un destacat caràcter social», apunta Marylène Albentosa, directora i coordinadora artística del teatre de la corporació provincial.

‘Hamlet, una versión recontra libre’

El pròxim 15 de novembre a les 19.00 hores el Teatre Principal de València acollirà la funció única de Hamlet, una versión recontra libre, basada en l’obra de William Shakespeare i escrita i dirigida per Chela de Ferrari, de la companyia Teatro La Plaza.

Es tracta d’una comèdia que trenca amb el clàssic en la qual un grup de persones amb síndrome de Down se’n puja a l’escenari per a compartir els seus anhels i frustracions a través d’este clàssic teatral. L’obra comença amb la pregunta que ens formula enfront de l’existència: Ser o no ser? Què implica ser per a persones que no troben espais on se’ls tinga en compte?

Històricament, les persones amb síndrome de Down han sigut considerades com una càrrega, una deixalla social. Quin valor i sentit té la seua existència hui en un món on l’eficiència, la capacitat de producció i models inassolibles de consum i bellesa són el paradigma de l’ésser humà? El públic de més de 16 anys podrà descobrir-lo amb l’Escalante.

‘El món està trencat, però es pot caminar’

L’Escalante trasllada el públic d’entre 8 i 12 anys a Ribes Espai Cultural amb El món està trencat, però es pot caminar, una coproducció d’Albena Teatre, Tanttaka Teatroa i Contraproduccions creada per Harkaitz Cano, dirigida per Fernando Bernués i amb adaptació i traducció al valencià de Juli Disla.

L’obra de teatre situa als espectadors i espectadores en la bretxa vital i emocional que s’obri entre pares i fills inevitablement. Una situació que viu la família protagonista, en la qual se suma l’absència de la mare, i que farà de la literatura i de la màgia que amaga la biblioteca un pont per a restablir els llaços que s’han trencat entre pare i filla.

Més enllà d’un contenidor de llibres, la biblioteca es reivindicarà com un espai per a disfrutar que amplia la nostra mirada i ens ajuda a conéixer-nos millor, un territori i refugi inesperat que portarà la protagonista a ser escriptora i a reconciliar-se amb la vida i amb el seu pare.

Continua el cicle ‘Teatre de la Memòria’

D’altra banda, del 6 a l’11 de novembre, la sala Matilde Salvador del Centre Cultural La Nau de la Universitat de València (UV) acull el cicle del Escalante dirigit a adults, Teatre de la Memòria, amb gran èxit en les seues primeres funcions.

Després del pas de Merce Tienda amb el seu espectacle Perpetuum Mobile el 6 i 7 de novembre, ara és el torn de Carme Teatre amb Plany en la mort d’Enric Ribera els dies 8 i 9; i d’El verdugo, una adaptació d’Ángel Calvente (El espejo negro) amb guió de Luis García Berlanga i Rafael Azcona el divendres 10 i dissabte 11.