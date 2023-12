La Jove Banda Simfònica de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana, sota la direcció de Rafael Grau, oferix hui el ja tradicional concert del projecte «Música a la Llum», que es va posar en marxa en 2016. Enguany per partida doble: a les 12:00 hores, al Teatre Serrano de Gandia, i a les 18:00 hores, al Centre Cultural Bernat i Baldoví de Sueca.

El programa Música a la Llum, patrocinat per CaixaBank i organitzat per l’Institut Valencià de Cultura (IVC) i la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana (FSMCV), sorgix per col·laborar amb les societats musicals a la conservació, posada en valor i difusió de l’esplèndid patrimoni cultural custodiat als seus arxius. Enguany, es centra en la sarsuela.

Programa del concert

La particularitat del programa d’este 2023, titolat «La revista Harmonía i els sarsuelistes valencians» és que inclou obres que, en tots els casos, foren «Harmonía», una revista de música creada pel músic Mariano San Miguel que entre 1916 i 1962, mitjançant una subscripció, va oferir a les bandes de tota Espanya seleccions de partitures d’un repertori assequible i popular.

Després d’eixa data va deixar de publicar-se i va caure a poc a poc en l’oblit, i amb ella, bona part del repertori que havia ajudat a difondre. Els dos concerts de hui inclouen la rondalla de «La labradora» i l’intermedi de «La barbiana», de Leopoldo Magenti; una fantasia sobre «El capricho de una reina» i la masurca de «Las maravillosas», de Soutullo i Vert; el vals de «Me caso en la mar», de Manuel Penella; la jota de «La cuna», de Ruperto Chapí; una fantasia sobre «¡Ave, César!», de Vicente Lleó, i una altra sobre «Golondrina de Madrid», la darrera sarsuela que va escriure el mestre José Serrano.

Així, la selecció de peces de compositors valencians publicades en «Harmonía» que Música a la Llum presenta hui proposa tant un record a la revista i el seu paper de difusió com la reivindicació d'un repertori encara vàlid i al qual la marginació no fa justícia.

En la recuperació de les partitures han col·laborat diferents societats musicals i estudiosos, com la Societat Musical Filharmònica Alcudiana, la Sociedad Musical La Paz de San Juan, La Societat Musical l’Artística Manisense, la Sociedad Musical Santa Cecilia de Requena, Frederic Oriola i Marcial García Ballesteros.

El director del concert d’enguany és Rafael Grau Vilar, titulat en Direcció en el Conservatori Superior de Música de València. Ha sigut titular de l'Agrupació Musical Enovense, la Societat Musical de la Llosa de Ranes i actualment de l'Ateneu Musical Schola Cantorum de La Vall d'Uixó.

També ha sigut convidat per la Banda Municipal de Badajoz i la Banda Municipal de Castelló. En 2023 en el Certamen de Bandes de Música de la Comunitat Valenciana ha obtingut el premi al millor director de totes les seccions.

Joves amb projecció

La Jove Banda Simfònica de la FSMCV, fundada a l'any 2001, és una unitat artística d'alt rendiment integrada per una selecció de 80 músics de 18 a 28 anys, provinents de totes les comarques d'Alacant, Castelló i València. Des de la seua creació ha estat dirigida per prestigiosos directors i ha editat 13 discos. Renovat anualment, el càrrec de director de la Jove Banda Simfònica l’ostenta l'any 2023, Rafael Grau Vilar.

Participa en iniciatives com CaixaBank Escolta València, que cada any organitza premis i concursos i entrega beques a estudiants de música.