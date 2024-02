La Fira de l’Edició Independent arriba a la plaça de la Reina amb 25.000 exemplars i 43 expositors

La tercera edició de la Fira de l'Edició Independent s'inicia hui a la plaça de la Reina de València amb la presència de 43 expositors amb 7.000 títols (25.000 exemplars) de diferents gèneres i temàtiques. Durant tres dies (fins al diumenge 25 de febrer), este espai se converteix en un lloc de convivència entre editorials de qualsevol àmbit lingüístic i territorial i, a més, s'acollirà una vintena d'activitats gratuïtes per a tots els públics.

Entre les propostes s'hi troben presentacions com "Entre venenos. Crímenes y Castigos desde la Edad Media hasta el presente", de Carmel Ferragud, el poemari infantil "La pedra rosa", de Muriel Villanueva o "Cròniques de València", recopilatori d’històries al voltant de la capital valenciana que signa Francisco Pérez Puche. A més, durant els tres dies, els presents podran disfrutar de més d'un centenar de signatures en les diferents casetes. La presidenta de l'Associació d'Escriptors del País Valencià, Àfrica Ramírez, ha assenyalat que "les presentacions literàries són l'espai de trobada entre els escriptors i els seus lectors i una oportunitat per a que els autors i autores mostren els seus processos creatius".

Esta edició també conta amb activitats per als més menuts, entre les quals destaquen el teatre familiar "El conejo blanco de Izan", organitzat per l’Editorial Gusanillo, o els contacontes "¡Bruno, despierta!" i "El Compás Bailarín", organitzat per Paula te Cuenta.

Ramírez ha recordat que esta fira no és "un expositor de best-sellers ni grans llançaments comercials. A la fira, el públic trobarà l'ofici acurat d'editors i autors a favor de la cultura literària". La presidenta ha afegit que "els festivals literaris són espais de descobriment per al públic", el qual, en aquesta ocasió, trobarà un ventall que abastarà des de llibres infantils i juvenils a fons universitari, sense deixar a banda tots els gèneres literaris, a través de les casetes d’editorials independents valencianes, i d’altres punts de l’Estat, llibreries de fons tematitzat, i creadores i creadors d’autoedició il·lustrada en suports com el fanzine, les làmines o l’artesania.