El violista francés Tamestit interpreta a Bach i Xostakóvitx al Palau de la Música

El violista francés Antoine Tamestit, artista en residència en la present temporada, està desenvolupant esta setmana una intensa activitat al Palau de la Música, que li portarà a protagonitzar la programació simfònica i de cambra juntament amb l’Orquestra de València. Concretament, durant la jornada d’avui oferirà una classe magistral de la Sala García Navarro per a, posteriorment, interpretar un concert de cambra a la Sala Rodrigo, amb professorat de la formació simfònica valenciana.

El director del Palau, Vicente Llimerá, ha valorat molt positivament la residència de Tamestit «tant pel seu extraordinari nivell interpretatiu que ja ens va demostrar en el seu primer concert com a resident, com pel treball artístic que està desenvolupant amb els músics de l’Orquestra de València». Llimerá considera molt important, a més, «el vessant pedagògic de la classe magistral que oferirà demà, que està suscitant molta il·lusió i expectació".

L’artista torna hui al Palau, després d’haver interpretat ahir amb la primera viola creada per Antonio Stradivarius el 1672, i juntament amb l’Orquestra de València i el mestre Liebreich, el Concert per a viola de Sofia Gubaidulina, una partitura amb una escriptura misteriosa i onírica desenvolupada a partir d’elements mínims i que requereix del solista un domini ple de l’instrument. Concretament, a les 19:30 hores, a la Sala Rodrigo i dins del cicle «Cambra al Palau», el viola gal interpretarà amb el professorat de l’Orquestra de València un programa amb tres obres mestres, dos de Johann Sebastian Bach i una altra de Dmitri Xostakóvitx. Del genial compositor alemany, es podrà escoltar «L’art de la fuga» (Contrapunctus IV) i el Concert de Brandenburg núm. 3, sens dubte el més popular dels sis que va dedicar a Christian Ludwig, marqués de Brandenburg. En ell s’aprecia una influència italiana i prescindeix dels instruments de vent per a donar tot el protagonisme a la corda. De l’autor rus interpretaran la Simfonia de cambra sobre el Quartet de cordes núm. 8 en do menor, op. 110, amb orquestració de Rudolf Barshai.

El viola Antoine Tamestit és reconegut internacionalment com un dels principals solistes i músics de cambra, apreciat per la seua tècnica i la bellesa del seu so.