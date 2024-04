L’ETNO afig a la seua mostra permanent l’icònic porter automàtic dels anys noranta

Fermax ha donat la seua icònica placa de carrer CityLine, un dels productes més representatius de la marca, a la col·lecció permanent de L’ETNO Museu Valencià d’Etnologia.

El diputat de Cultura, Paco Teruel, ha posat en valor la importància de la col·laboració públic-privada en l’ecosistema empresarial valencià, i ha destacat a Fermax com a exemple capdavanter de «les empreses del nostre entorn que generen riquesa i llocs de treball, amb les quals sempre hem d’estar disposats a col·laborar des de les institucions públiques perquè són fonamentals per al creixement i el benestar de la societat en la qual vivim».

Per part seua, el president i CEO de Fermax, Jeremy Palacio, ha expressat la seua gratitud per la distinció que suposa per a la firma col·laborar amb el millor museu europeu de l’any: «És un honor contribuir al patrimoni cultural de València i d’Europa a través de la donació de la nostra placa de carrer CityLine a L’ETNO, un gest que reflectix el nostre compromís amb la innovació, el disseny i la preservació del llegat tecnològic».

En la mateixa línia, Joan Seguí, director de L’ETNO, ha comentat respecte a la incorporació de la placa CityLine a la seua col·lecció, que és «un símbol de l’evolució tecnològica i del disseny industrial en la societat valenciana contemporània, i la seua inclusió en la nostra col·lecció ampliarà el compromís de documentar i celebrar el progrés tecnològic, enriquint la mostra permanent del museu amb un objecte emblemàtic de les nostres ciutats».

2,5 milions d’unitats

La placa CityLine, dissenyada pel dissenyador industrial Ramón Benedito en 1991, representa un element icònic en la història de l’urbanisme a Espanya. Amb més de 2.500.000 unitats instal·lades a tot el món, la seua massiva presència en els portals dels edificis espanyols i d’altres països és un clar símptoma de lideratge en el mercat. Ja en el seu llançament, el disseny d’esta placa va ser reconegut amb el premi València Innovació al Disseny Industrial en 1991.

Amb la donació de Fermax a L’ETNO no sols es commemoren els 75 anys d’història i lideratge de l’empresa valenciana, sinó que també es reconeix el seu paper com una icona cultural contemporània, dins de la labor del centre cultural per estudiar i preservar la cultura material i immaterial de les societats. «La placa CityLine representa un testimoniatge tangible de l’impacte de la innovació i el disseny industrial en la vida quotidiana de les persones», reafirma el director de L’ETNO.