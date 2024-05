Trobar-se 'prop'

Podem mantindre les distàncies i no implicar-nos en realitats. No obstant això, considere que cal valorar la proximitat. Suposa manifestar que ens importen les persones. Solament, quan no estem lluny, podem entendre allò que passa. Així que m’agrada la presència de l’adverbi ‘prop’ en una conversa. Indica que un element està al costat d’un altre o que una persona s’arrima a una acció o causa. D’eixa paraula, deriva l’adjectiu ‘proper’, encara que resulta més viu i principal el vocable ‘pròxim’.

Trobe que no sempre tenim clar de quines persones estem ‘prop’. No es tracta de passar més hores amb elles per a estar-ho. La distància curta es relaciona amb el cor i les radiacions que les persones ens emeten i reben. Així i tot, no sempre les atenem com es mereixen. Els sers estimats no reben, a voltes, les atencions que es mereixen. Ens dispersem amb les obligacions laborals i d’altra classe per a entendre-ho.

Enguany, les circumstàncies han suposat que no haja passat amb la meua filla Meritxell el dia de l’aniversari. M’ha sabut mal. Però entenc que el fet de trobar-me ‘prop’ d’ella en qualsevol instant supera la realitat. Així ho hem d’assumir, quan no podem estar en dates destacades amb aquells i aquelles que volem. Les celebracions s’adapten al context, si hi ha estima. El més important, per tant, és sentir-se ‘prop’.

Visquem tenint en compte l’adverbi ‘prop’. Entendrem millor el que ens preocupa

De l’última rocambolesca història del president del govern, em quede amb la idea que es troba ‘prop’ de la seua parella. Desitge creure que la frase que es considera profundament enamorat d’ella està plena de sinceritat. No sé si és oportunista, però no m’agrada que genere burles. Trobe a faltar declaracions d’amor en la boca de polítics i de polítiques. Voldria que hi haguera més lloc per als sentiments i els encontres.

Estos dies he estat passejant «prop» del Congrés de Diputats, quan encara no hi havia gent caminant. La façana em transmetia equilibri. La classe política que entra per eixes portes ha de pensar que està en el temple de l’harmonia i la discrepància tolerant. En aquell espai, desentona el crit violent i el dogmatisme integrista. Caldria que miraren l’edifici de ‘prop’ amb ulls respectuosos. De segur, que entendrien millor la democràcia. En definitiva, visquem tenint en compte l’adverbi ‘prop’. Entendrem millor el que ens preocupa. No hi ha distància que trenque l’amor sincer.