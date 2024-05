La Politècnica premia al profesorado de instituto que "deja huella" en el alumnado

Honor y gloria al profesorado de instituto que deja una huella imborrable en el alumnado. Ese es el hilo conductor de Magistrales, el homenaje que por séptimo año consecutivo tributa la Universitat Politècnica de València (UPV) a los docentes de Secundaria de los centros educativos valencianos que se vuelcan en ayudar a sus estudiantes a llegar a la universidad.

Magistrales ha vuelto a llenar hoy el paraninfo del campus de Vera gracias a esta iniciativa propia de la UPV que, según destaca la institución que dirige el rector José Esteban Capilla, "pretende reconocer la labor de toda una profesión: la del profesorado de ESO, Bachillerato y Formación Profesional". Este séptimo Magistrales llega además con el reconocimiento de todas las universidades españolas, que han concedido este año a la UPV el premio de Buenas Prácticas por la “originalidad, viabilidad e innovación” de este reconocimiento al profesorado preuniversitario.

El rector de la UPV, José Esteban Capilla, entrega el premio Magistrales a la profesora Patricia Barbero, del IES Llopis Marí de Cullera. / Miguel Angel Montesinos

Más de 200 profesores de 150 centros educativos

Capilla ha explicado que Magistrales "es el acto más bonito, emotivo y gratificante" en el que participa como rector. "Queremos que nuestro propio alumnado reconozca una profesión tan noble y fundamental como es la docencia, uno de los pilares que sostienen nuestra sociedad y que desde la UPV queremos dignificar aún más", ha apuntado. En estas siete ediciones de Magistrales, la Politècnica según ha detallado Capilla "ha homenajeado a más de 200 profesores y profesoras de 150 centros educativos valencianos, todos ellos elegidos por sus antiguos alumnos". Un profesorado, según el rector, premiado "no solo por el dominio de la asignatura que imparte y su manera de enseñar, sino también porque ha sido un guía en el futuro del proyecto de vida del alumnado".

La UPV cada año, a partir de una encuesta realizada entre el alumnado de primer curso, selecciona a los 25 docentes de Secundaria que más han impactado en esta promoción que comienza su etapa universitaria: profesores o profesoras con nombre y apellidos, alguien que les ha marcado por sus excepcionales capacidades, a quien recuerdan por su dedicación, el dominio de su asignatura, su paciencia, su implicación y su habilidad para motivarles.

El paraninfo de la UPV lleno en la 7.ª edición de Magistrales, con los docentes homenajeados en las primeras filas. / Miguel Angel Montesinos

Los 25 docentes 'Magistrales' para el alumnado de la UPV

Este año son 11 mujeres y 14 hombres, que dan clase en 25 centros educativos (17 públicos y 8 concertados) de 20 municipios de la Comunitat Valenciana: Alcoi, Benicarló, Benidorm, Benifairó de les Valls, Cullera, Elda, Gandia, Manises, Oliva, Ontinyent, Paterna, la Pobla de Vallbona, Rafelbunyol, Sagunt, Segorbe, València, Vila-real, Vilamarxant, Villena y Vinaròs. Docentes que imparten mayoritariamente asignaturas técnicas –Matemáticas, Física, Química, Tecnología, Dibujo Técnico, Informática…– pero también Valenciano, Castellano o Geografía e Historia.

Carmen María Desco, profesora de Matemáticas del IES La Vereda de la Pobla de Vallbona, con el rector de la UPV, José Esteban Capilla, tras recibir el premio 'Magistrales'. / Miguel Angel Montesinos

Profesores que "tocan el corazón"

Sus antiguos alumnos y alumnas han dejado escrita en la encuesta de la UPV frases como "eres la mejor profesora de matemáticas del mundo", "siempre estaba dispuesto a ayudar a sus estudiantes", "tiene una gran capacidad para transmitir confianza y motivarnos", "muchas gracias por motivarnos a no abandonar nunca", "una profesora como tu toma una mano, abre una mente y toca un corazón", "excelente profesor y mejor persona", o "muchas gracias por crear en mí el amor por las matemáticas".

Sergi Castillo, profesores de valenciano del IES Bernat de Sarrià de Benidorm, recibe el premio de la UPV. / Miguel Angel Montesinos

En nombre del profesorado homenajeado ha hablado Sergi Castillo, profesor de Valencià, Llengua i Literatura en el IES Bernat de Sarrià, de Benidorm. "Todos los premios son bienvenidos, pero las características que tiene éste hacen que sea diferente a todos los otros, hacen que sea una auténtica sorpresa, un reconocimiento muy especial porque se fundamenta en el recuerdo y el afecto de quien mejor sabe como hacemos nuestro trabajo: nuestro alumnado", ha relatado Castillo, que lleva cinco años como docente de Secundaria. "Un reconocimiento de alumnos a los cuales ya hace un tiempo que no vemos, y quien sabe cuándo y dónde nos reencontraremos, pero que demuestran un sincero aprecio a un profesor o profesora que les ha dejado una huella imborrable", ha añadido.

Ignacio Corbalán, profesor de Física del Colegio La Concepción de Ontinyent, uno de los 25 docentes premiados por la UPV. / Miguel Angel Montesinos

"Somos 25, pero estoy seguro de que hay muchos más docentes que también se merecen el reconocimiento como nosotros. Cómo decía el poeta, somos 'un entre tants', ha subrayado Castillo recordando a Vicent Andrés Estellés en el centenario de su nacimiento. "No me gusta hablar de enseñanza, me gusta hablar de educación en valores. Y creo que todos los profesores que hoy estamos aquí estimamos lo que hacemos y tratamos de ir más allá de las fórmulas matemáticas o el análisis de las figuras literarias. Nos esforzamos por hacer de los jóvenes personas con capacidad de razonar, de valorar las cosas, de ser críticos, intentamos motivarlos, provocarlos y remover su conciencia".

"Nos habéis dado esa fuerza y ganas de seguir estudiando"

Por parte del alumnado ha intervenido en el acto Carla Carralero. El año pasado estudiaba en el IES La Canyada, en Paterna y, este curso es alumna de 1.º de grado en Diseño Arquitectónico de Interiores. A los 25 homenajeados, entre ellos su profesora de Economía Raquel Jiménez, esta joven les ha dado las gracias en nombre de sus compañeros: "Nos habéis inspirado, apoyado y guiado, algunos habéis sido más que un profesor, como una madre o un padre con el que no solo hablamos de estudios, sino que también hemos tenido la confianza de compartir nuestras dudas, problemas e inseguridades". "Algunos hoy estamos en la universidad gracias a esos profesores, sois los que nos habéis dado esa fuerza y ganas de seguir estudiando y fuisteis clave en decisiones importantes como nuestras carreras", ha insistido.

Público asistente al acto 'Magistrales' de la Universitat Politècnica de València. / Miguel Angel Montesinos

"Gracias por vuestra dedicación, por enseñar más allá de un simple temario, por preocuparos por vuestros alumnos y ser el profesor de esa clase a la que teníamos tantas ganas de ir", ha subrayado Carralero. "Quizás algunos de vuestros alumnos no tenían claro hacia dónde encaminar su futuro o tal vez sí, pero no sabían cómo y con vuestro apoyo conseguisteis despertar en ellos esa futura arquitecta, ese fututo ingeniero o ese futuro artista", ha destacado la antigua alumna del IES La Canyada. "A lo largo de nuestras vidas hemos tenido muchos profesores, pero vosotras y vosotros habéis conseguido que la enseñanza no sea únicamente asistir a una clase y quizás esa sea una de las cosas más importantes en un docente. Os admiramos por haber conseguido ilusionarnos, por habernos ayudado a creer en nosotros mismos y haber encendido esas ganas de aprender y de seguir adelante", ha concluido.