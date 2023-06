Morante y Roca Rey, presentes en una brillante Feria de Julio

Un ambiente de gala envolvió anoche el Hotel Las Arenas de València para hacer oficial los carteles de la próxima Feria de Julio, una programación que ya adelantó Levante-EMV en exclusiva hace unas semanas. Casi 300 personas llenaron uno de los salones del hotel que mira al mar Mediterráneo.

Paco Ramos no se quiso perder la presentación de unas combinaciones en las que está incluido después de 15 años. El torero de Onda ha visto recompensado así su lucha después de salir por la puerta grande de la Feria de la Magdalena de Castelló con los toros de Victorino Martín. Precisamente, Ramos debutó en València una Feria de Julio de 2005 para lidiar un toro del Vellosino y otro de Valdefresno: "Poder torear en aquí es muy importante y ojalá me dé la oportunidad de que mi nombre siga sonando. Espero que los toros tengan bondad y me dejen expresarme". Hará el paseíllo junto Fernando Robleño y el valenciano Jesús Chover frente a los toros de Miura y Cuadri el domingo 23 de julio, día de las elecciones generales. Precisamente, Chover explicó durante el acto que está "muy ilusionado porque es un escaparate fundamental para proyectar mi carrera. Va a ser la corrida con la que voy a encaminar mi carrera con el objetivo de entrar en Francia", expuso mientras pidió a la empresa unas vacas porque reconoció públicamente que está "más tieso que una regla".

Espacios Nautalia 360, la marca de Nautalia Viajes para la gestión integral de cosos taurinos, anunció que Morante de la Puebla volverá a hacer el paseíllo justo un año después en la plaza de toros de la calle Xàtiva. Esa es una de las principales noticias del serial en honor a San Jaime que se desarrollará desde el jueves 20 de julio hasta el domingo 23, día de las elecciones generales. Tras su ausencia voluntaria en la pasada Feria de Fallas, ya que decidió iniciar su particular temporada el pasado Domingo de Resurrección, el genio de la Puebla del Río hará el paseíllo bajo el aura mágica de su histórica faena en la Feria de Abril de Sevilla. Una labor que desborda cualquier calificativo en la que cortó un rabo en la Maestranza tras 52 años y heredó el trono de Ruiz Miguel, diestro que había cortado el último rabo en la Maestranza a "Gallero", de la ganadería de Miura.

Y eso que la idea del espada sevillano, en un principio, era torear no más de 25 corridas de toros este año pero su presencia en ferias como las de Julio refuerza su categoría de máxima figura del toreo. Julián López 'El Juli' y José María Manzanares, triunfador de la Feria de Fallas, completan el cartel para lidiar la ganadería de Juan Pedro Domecq, divisa que en las Fallas recuperó su tono y que su buena tarde en San Isidro la ha hecho volver a los carteles de figuras. Por su parte, la presencia de Manzanares en la feria quedaría pendiente de su evolución después de pasar por quirófano el próximo sábado debido a un problema en la zona cervical.

Andrés Roca Rey también volverá a València tras su puerta grande en la Feria de Fallas. Lo hará al lado de Alejandro Talavante y Cayetano el sábado 22 de julio frente a los toros de Hermanos García Jiménez, propiedad de Matilla.

Rafael García Garrido, director general de Nautalia Viajes, se dirigió a los presentes para remarcar que "no es fácil lograr que las figuras, que ya pasaron por esta plaza, Sevilla y Madrid vuelvan a una plaza de máxima responsabilidad, también después de San Fermín. Y lo hemos conseguido". "Los carteles que acabamos de presentar son ejemplo de continuación de una oferta de calidad, la que València merece", añadió.

Estuvo presente también el gerente de la empresa, Víctor Zabala de Serna; Vicente Nogueroles, los presidentes de las plazas de toros Luis Maicas, Pedro Valero y Jesús Merenciano; el delegado gubernativo Vicente; el maestro Vicente Ruiz El Soro y Santiago López; del PP no faltó Roció Gil ni Santiago Ballester Casabuena; los ganaderos Daniel Machancoses y su primo Fernando Machancoses; los chavales de la escuela taurina de València encabezados por Bruno Gimeno; el presidente de la Federació de Penyes Taurines de Bous al Carrer de la Comunitat Valenciana, German Zaragozá; el veterinario Gerardo Rojo, los doctores de la plaza de toros Daniel López Quiles y Cristóbal Zaragozá; el director de la Escuela Taurina, Toni Gázquez o el Secretario autonómico de Seguridad y Emergencias, José María Ángel, que cerró el acto: "Estamos cerca del Mediterráneo, celebramos el año Sorolla y así presentamos los carteles. Nadie puede decir que no se haya apostado por el toreo con estos carteles", concluyó.

Además, durante el acto, también se han hecho públicas las fechas y carteles de las dos novilladas de abono que se celebrarán con motivo de la festividad de la Comunitat Valenciana durante el mes de octubre.