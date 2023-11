El último baile de Ponce

El matador de toros Enrique Ponce tiene la intención de cortarse la coleta en la plaza de toros de València en la corrida de toros que Espacios Nautalia 360, la marca de Nautalia Viajes para la gestión integral de cosos taurinos, perfila para la próxima Feria de Octubre. Así lo ha podido confirmar Levante-EMV después de varias reuniones mantenidas entre el director general de Nautalia Viajes, Rafael García Garrido, con el propio torero valenciano. Su último festejo vestido de luces será dentro de un cartel con una terna y, eso sí, tendrá un caracter especial se que precisará en los próximos meses. El objetivo es claro: relanzar el festejo mayor en torno a la festividad de la Comunitat Valenciana que la propia empresa recuperó en su primer año de gestión tras ocho años de ausencia.

"Está en pleno esbozo de su temporada", apuntan desde su círculo más cercano. Eso sí: su vuelta ya tiene fecha y plaza. El 17 de mayo en la Feria de Pentecostés celebrada en la plaza francesa de Nimes, tal y como adelantó Simón Casas. Algunos ganaderos ya han recibido al torero en sus particulares fincas pero no para prepararse para su gira de despedida sino con el objetivo de ver los toros que lidiaría en ella.

El torero de Chiva ni siquiera contempla la Feria de Julio -por no hablar de la próxima Feria de Fallas- para regresar a la plaza de toros de València, esa misma en la que celebró su alternativa en la Feria de Fallas de 1990 tras recibir los trastos de torear de manos de José Miguel Arroyo, 'Joselito', una de las máximas figuras de aquella época, y con Miguel Báez, 'Litri', de testigo. El toro de la ceremonia fue un sobrero de Puerta Hermanos, de nombre 'Talentoso', herrado con el número 21 y de 505 kilos, que el valenciano brindó a su abuelo materno, que llevó a su nieto a torear su primera becerra cuando contaba tan solo con 8 años y, dos años más tarde, a lidiar su primer becerro.

Cifras apabullantes

No sería la primera vez que Enrique Ponce celebra el día de la Comunitat Valenciana en la plaza de toros de València. Recordado es su mano a mano con Vicente Ruiz 'El Soro' de 1992 o su corrida de toros en solitario el 8 de octubre de 1995 frente a los toros de Victorino Martín.

De esta forma pondría el punto y final a una carrera con unas cifras apabullantes en la plaza de toros de València. Aquel joven niño que inspirado por su abuelo Leandro comenzaba en su Chiva natal una carrera legendaria que le llevaría a los grandes ruedos nacionales e internacionales, dejaría en su tierra un registro inalcanzable: 37 puertas grandes en la plaza del 'Cap i Casal', una prueba manifiesta del mayor honor para un torero que alcanzó las 119 orejas en casa.

Otras plazas

Enrique Ponce no toreará más de veinte tardes en su última temporada vestido de luces. Otras plazas como Madrid durante la Feria de Otoño, la francesa Arlés, Alicante en la Feria de Hogueras, Málaga, Almería, Santander, Gijón, El Puerto de Santa María, Pontevedra o Murcia también entrarían en el diseño de su gira. Ahora, después de tres temporadas fuera, tiene la intención de hacer un último baile en 2024. Sus más de treinta años de alternativa le avalan.

Su adiós en 2021

El torero de Chiva, por sorpresa, anunció que se retiraba del toreo "por tiempo indefinido" en junio de 2021: "A quienes durante más de tres décadas me han acompañado", escribió en las primeras líneas de un comunicado de prensa que hizo público a sus redes sociales: "Lo primero que quiero es daros las gracias por su cariño y apoyo incondicional, en especial en este último año de pandemia en el que decidí defender la tauromaquia, tirar para adelante y devolverle al mundo del toro lo mucho que me ha dado". Y finalizó el espada de Chiva: "En este momento de mi temporada taurina 2021 he decidido hacer un alto en el camino y retirarme por tiempo indefinido". Ese alto en el camino tendrá su continuidad en el próximo año. El adiós de Enrique Ponce es la despedida de un diestro antológico, de una figura de época.