La presentación de la Feria de Fallas también sirvió para oficializar la retirada definitiva de Enrique Ponce el próximo 9 d’Octubre, fecha en la que el propio diestro de Chiva dará la alternativa en la plaza de toros de València al joven novillero de Algemesí, Nek Romero, en un cartel que completará el torero extremeño Alejandro Talavante.

Por otro lado, el cartel que ilustra la despedida de los ruedos españoles de Enrique Ponce es obra del diseñador e ilustrador taurino Iván Estupiñá. Una composición que sintetiza su trayectoria, «del Sueño a la Leyenda», con una imagen central que representa su rostro en los inicios y su rostro actual, junto a varias imágenes icónicas de su carrera.

Ponce, presente ayer en València y arropado por su familia y sus amigos, aseguró durante el acto que ese día será «mi última tarde como torero»: «Este cartel no estaba en mis planes, pero los empresarios me pidieron estar en Fallas o Julio y yo pedí que mi última tarde fuera especial en València, así que decidimos el 9 d’Octubre», señaló.

Asimismo, expuso que «este cartel no estaba en mis planes, pero el cariño que siempre me ha mostrado mi afición es lo que me ha hecho dar el paso adelante y estar anunciado». El diestro de Chiva, un tanto melancólico, manifestó que «aunque me vaya del todo del toreo, el torero no mirará nunca».

Por su parte, el director general de Espectáculos Nautalia 360, Rafael García Garrido, remarcó que «hemos logrado lo que queríamos hacer, que no era otra cosa que hacer crecer la Feria de Fallas, hacerla más grande y hacerla mejor para orgullo de los valencianos. La Feria tiene identidad valenciana en grado superlativo».

«Embajador de la tierra»

Durante el acto, el presidente de la Diputación de València, Vicent Mompó, destacó el «nivel» de los carteles de la feria de este año y, en concreto, «la apuesta que se hace por los artistas de nuestra tierra, con un total de 4 novilleros valencianos entre el ciclo fallero y la novillada de mayo. Ello demuestra, una vez más, de la buena salud que goza nuestra Escuela de Tauromaquia, la mejor de España». Mompó también ensalzó la «dedicación» de Enrique Ponce por ser «un gran embajador de nuestra tierra».

Al acto, que se abrió con un homenaje al recientemente desaparecido Paco Arévalo, también asistió el vicepresidente de la Generalitat Valenciana y conseller de Cultura, Vicente Barrera; y el gerente de Espectáculos Nautalia 360, Víctor Zabala de la Serna.

Los consellers José Luis Aguirre y Elisa Núñez, así como de la vicepresidenta segunda de la Diputación, Reme Mazzolari, y los diputados provinciales Pedro Cuesta, Paz Carceller y Paco Teruel y el concejal de Fiestas del Ayuntamiento de València, Santiago Ballester, tampoco se quisieron perder el acto.

También estuvo en el evento el matador de toros Paco Ureña, que hará el paseíllo el día del patrón (19 de marzo) frente a los toros de Montalvo junto a El Fandi y Emilio de Justo. Ureña aseguró que "la pureza es darle la posibilidad de elegir al toro entre tu cuerpo y la muleta y en las Fallas del año pasado hice la faena que más se acerca a lo que sueño".

El diestro valenciano Miguel Giménez, que en los próximos días viajará de nuevo a Perú; y los novilleros valencianos Nek Romero, Alberto Donaire, Samuel Navalón y Jordi Pérez ‘El Niño de las Monjas’, además de otros toreros como Vicente Ruiz 'El Soro' o Santigo López también estuvieron presentes.

El rejoneador Sergio Galán y otros novilleros como Jarocho o Alejandro Peñaranda también estuvieron en la gala. En ese sentido, Román Collado y Cayetano Rivera se hicieron presentes a través de un vídeo proyectado en el que mostraban su «ilusión» por la feria.

La encerrona de Román

En el acto también se anunció que el próximo 7 de febrero, Román presentará la corrida de toros en solitario y los entresijos de su vestido de torear en el histórico trinquet de Pelayo, la cancha de deportiva cubierta más antigua de Europa en activo (1868). Y es que Román Collado celebra su décimo aniversario de alternativa en la Feria de Fallas

El artista y diseñador fallero Carlos Benavent, que cuenta en su haber con numerosos premios, ha creado un cartel que refleja una Falla con algunos de los principales protagonistas de la feria que sirve para ilustrar los festejos, todo ello en el año en que se cumplen 250 años de la primera referencia documentada de las Fallas, símbolo y emblema de la ciudad.