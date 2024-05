Román: "Atacar a los toros desde un despacho es mera cobardía"

"Ernest Urtasun simplemente ha tomado una decisión populista", arranca así el escrito que el torero valenciano Román Collado ha mandado a Levante-EMV después de que el Ministerio de Cultura deciera eliminar el Premio Nacional de Tauromaquia de la lista de premios nacionales, un galardón dotado con 30.000 euros y que se creó en 2011 con el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

Según escribe el torero de Benimaclet, la eliminación del Premio Nacional de Tauromaquia "beneficia a la causa taurina porque se quita de encima la limosna gubernamental y ha eliminado una excusa a los que cuestionan los toros". Porque, según apunta Román, los toros son folclore, pueblo, diversión y, en los tiempos que estamos, "también transgresores y contraculturales".

"No me indigna la decisión, estoy harto de que nos defendamos como acomplejados. La defensa real de la tauromaquia es ver como en estos meses y años anteriores las plazas de toros han registrado los mejores aforos de la última década. El gobierno con sus políticas sectarias no hace nada más que engrandecer nuestra fiesta", señala sin titubeos un torero que este 2024 cumple 10 años de alternativa tras doctorarse en las arenas de Nîmes (Francia) en 2014 de manos de Julián López, 'El Juli'.

Salvo en el periodo del coronavirus, la evolución de la asistencia a los toros no refleja grandes cambios en los últimos años: un 9,8 por ciento en 2007, un 8,5 por ciento en 2011, 9,5 por ciento en 2015 y 8 por ciento en 2019, según los datos del anuario.

"Atacar a los toros desde su despacho es mera cobardía y además de tender una cortina de humo para distraer problemas más importantes de nuestro país", concluye.

El espada logró salir por la puerta grande tras lidiar seis toros en solitario. / EFE/Biel Aliño

La encerrona de València

El joven torero de Benimaclet cortó dos orejas en la primera corrida de toros de la Feria de Fallas y superó la tarde de su vida a base de entrega y valor frente a seis toros de distintos hierros: "Es una de las mejores tardes de mi vida", manifestó él mismo en una entrevista a Levante-EMV 24 horas después del suceso.

Justo una semana después de las Fallas, Román cortó una oreja en la corrida del Domingo de Resurrección en Las Ventas frente a un toro de la divisa salmantina de Pedraza de Yeltes.

El próximo sábado 11 de mayo, el torero valenciano volverá a Las Ventas y lidiará los toros de Fuente Ymbro en la segunda corrida de toros de San Isidro. Hará el paseíllo junto a David Fandila, 'El Fandi' y el mexicano Leo Valadez.

Los premiados

Desde su creación, el Premio Nacional de Tauromaquia lo han recibido personalidades de la talla del maestro Paco Ojeda, el fotógrafo alicantino Francisco Cano Lorenza "Canito", la Escuela de Tauromaquia de Madrid 'Marcial Lalanda', el ganadero Victorino Martín Andrés o los toreros Enrique Ponce, Juan José Padilla o Julián López, 'El Juli'.

Tras conocer la decisión, las principales organizaciones del sector de la tauromaquia y Alianza Rural exigieron el pasado viernes la dimisión del ministro de Cultura, Ernest Urtasun, a causa de su decisión de suprimir el Premio Nacional de Tauromaquia. La Real Unión de Criadores de Toros de Lidia, Unión de Toreros, Asociación Nacional de Organizaciones de Espectáculos Taurinos (ANOET), Fundación del Toro de Lidia y Alianza Rural han pedido el cese del ministro de Culturaante lo que consideran "un nuevo ejercicio de censura" por parte del ministerio.

