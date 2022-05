qüestionar sistemàticament els drets de les dones. Ara l’avortament

Després de dècades de lluita, la conquesta feminista del dret de les dones a la interrupció voluntària de l’embaràs, de l’accés a l’avortament com un dret humà, no està sent un fet normalitzat, tot al contrari, en molt llocs està penalitzat i en altres la seua prohibició va en augment. Malauradament, l’experiència ens demostra que els drets de les dones són molt difícils de consolidar perquè sistemàticament són qüestionats i això exigeix que contínuament estiguem reivindicant-los i defensant-los dels atacs que busquen frenar els avanços i provocar una involució legislativa, política i jurídica.

Aquest dies, hem conegut com als Estats Units el dret a l’avortament està en perill. Segons un informe filtrat, el Tribunal Suprem està en disposició de revocar la sentència del cas Rosega contra Wade, de 1973: la decisió judicial que fins ara ha garantit aquest dret en els 50 estats que conformen el país nord-americà.

Manifestacions i diferents comunicats d’organitzacions alerten de les devastadores conseqüències que tindrà revocar dita sentencia i que l’atac al dret a l’avortament des del Tribunal Suprem és una lluita ideològica-cultural que s’ampliarà a altres drets emancipadors i que estarà molt present en els debats electorals i que al final anirà en detriment de les conquestes dels drets de les dones, posant en perill la salut i la vida de milions de dones. Una clara discriminació per raó de sexe.

Res nou, nosaltres hem viscut i patim com, quan governa la dreta, les conquestes estan en perill i es frenen nous drets.

Recordem com a l’any 2010 el govern socialista realitzà una reforma de la llei de l’avortament per ampliar drets i el mateix any el Partit Popular presentà un recurs davant el Tribunal Constitucional. Recurs que encara està pendent de resoldre, però d’aprovar-se la nova Llei de l’avortament que maneja el Govern , el recurs del Partit Popular quedaria sense cap efecte, buit de contingut, ja que aquesta nova llei deroga l’anterior.

En 2013 el govern de Partit Popular va aprovar una nova llei considerada la més restrictiva de la democràcia a la qual va denominar ‘Llei de protecció de la vida del concebut i dels drets de la dona embarassad’ coneguda com la Llei Gallardón.

El tren de la llibertat, moviment social feminista , es mobilitzà contra dita llei que va culminar l’1 de febrer de 2014 amb una gran manifestació a Madrid , en defensa dels drets sexuals i reproductius de les dones. El 23 de setembre 2014 Rajoy va confirmar la retirada de l’avantprojecte de llei d’aleshores ministre Alberto Ruiz Gallardón. Aqueix mateix dia va dimitir Gallardón. Un gran èxit del moviment feminista.

Aquests intents de fer recular als drets aconseguits, és un continu , sols cal observar com en la mesura que el feminisme avança i mostra la seua força la dreta és reorganitza per contraatacar, encara que estiguem molt lluny d’aconseguir la plena igualtat de dones i homes.

Hui en dia ens trobem en una ultradreta molt mobilitzada, que arrossega al Partit Popular en moltes qüestions, en concret, junts han emprés una guerra cultural contra els valors feministes i progressistes.

Ens hem assabentat per la premsa, que set parlamentaris, alts càrrecs i dirigents autonòmics del PP formen part de la cúpula d’una fundació espanyola que rebutja l’avortament fins i tot en cas de violació: Família i Dignitat Humana.

Aquesta fundació, que té com a president al senador del PP per Cantàbria Javier Puente, està a favor de les ‘lleis de batec fetal’ com a Texas, que prohibeix avortar a partir de les 6 setmanes de gestació encara que una dona haja sigut violada. Aquesta fundació considera que l’avortament és un genocidi, el que és molt preocupant i cal estar molt alerta i vigilants.

Per contra, davant d’aquesta reacció patriarcal de la ultradreta i de la dreta, és important destacar que el passat 12 d’abril es va aprovar una Llei orgànica per a penalitzar l’assetjament a les dones que acudeixen a clíniques per a la interrupció voluntària de l’embaràs, ja que es considera imprescindible garantir una zona de seguretat al voltant dels centres sanitaris que faciliten la interrupció voluntària de l’embaràs per a protegir la intimitat de les dones, la seua llibertat i seguretat física i moral, així com el seu dret a la lliure circulació i d’aquesta manera garantir els seus drets sexuals i reproductius.

Garantir i defensar el dret a l’avortament, com un dret humà de les dones, és molt bon indicador per avaluar una societat justa i lliure, en el present i en el futur.