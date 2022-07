"Mucha gente de vía estrecha comenta su libro [...] no son más que la reacción estúpida de la impotencia y la falta de comprensión. no haga caso"

22-V-63

D. Joan FUSTER

Ediciones DESTINO, S.L.

Barcelona

Mi querido amigo:

He tenido la satisfacción de leer la magnífica obra El País Valenciano que, puedo asegurarle, he encontrado interesantísima y muy bien presentada y objetiva.

Quiero agradecerle muy sinceramente su benevolencia al hablar de Benidorm en términos tan favorables para mi pueblo.

Desearía tener la satisfacción de verle por aquí para poder corresponder a sus atenciones y cambiar impresiones sobre su estupenda obra.

En espera de poder realizar este deseo mío, le saluda cordialmente,

3-VI-63

D. Joan FUSTER

San José 10

Sueca (Valencia)

Mi querido amigo:

Mucho le agradezco su cariñosa carta recibida hoy y quiero animarle para que pronto sea una realidad esa guía turística de que me habla, que creo nos hace muchísima falta, pudiendo Vd. contar para ello con mi ayuda incondicional y colaboración para que pueda llevar a feliz término su magnífica obra. Ya sé que ha escrito Vd. algunas veces sobre Benidorm y siempre lo hace en unos términos tan elogiosos, que quisiera poder corresponder a tanta atención.

Mucha gente de vía estrecha comenta su libro en los términos que Vd. perfectamente conoce y que no son más que la reacción estúpida de la impotencia y de la falta de comprensión; no haga Vd. caso a ninguno de estos porque siempre son los mismos los que se quejan de todo lo que sea hacer honor a la verdad. Ya se podrá figurar Vd. la serie de dificultades con que he de tropezar para poder continuar de alcalde de Benidorm, después de trece años de haber sido nombrado y con la desgracia de haber cosechado unos éxitos que no me perdonan; los mismos que no le perdonan a Vd. su objetiva visión de este maravilloso país valenciano.

Confío en tener el gusto de verle por aquí muy pronto y mientras me concede ese honor, le saluda cordialmente, suyo y buen amigo.