La XXXVII Lliga de Llargues i la XXIX Lliga de Palma Trofeu Diputació d’Alacant arriben aquest mateix cap de setmana a l’equador de la primera fase, ja que es disputarà la setena jornada. A la modalitat de Llargues, és jugarà a Benimagrell, on s’enfrontaran el CPV Benimagrell i el CPV Benidorm aquest mateix dissabte, a les 17 hores. Diumenge 23 de maig, a les 10 hores a Parcent, jugaran el CPV Parcent B i el Top Recambios Castells. Ja el diumenge a la vesprada, s’enfrontaran els dos equips més forts fins al moment, el CPV Sella que jugarà com a local i el CPV Parcent A. Aquests dos equips no han perdut cap partida en el que va de competició, per la qual cosa s’espera que siga una partida vibrant entre els dos màxims favorits al títol.

A la màxima categoria de Palma es jugarà el dissabte a les 18.30 hores de la vesprada en Benimagrell, on l´equip local rebrà la visita del CPV Benidorm. El diumenge a les 10 hores es disputaran dos partides, la primera d’elles a Calp, on el CPV Calp jugarà contra el CPV Sella B. L’altra partida la jugarà el CPV Sella A en la seua localitat enfront del CPV Tibi.