Genovés ha acomiadat al seu fill més universal, al seu pilotari predilecte. Ho ha fet en un enterro multitudinari, amb tota la localitat de la Costera bolcada en cos i ànima. Tal com va jugar el mateix Francesc Cabanes i Pastor, El Genovés de nom esportiu. L’ home que amb les seues mans, unes mans maltractades i danyades, ha escrit la pàgina més brillant de tota la historia de la pilota valenciana. El millor jugador de pilota de tots els temps ha donat una última volta en el trinquet que el va veure nàixer i créixer, amb el fèretre conduït pel seu fill, José Cabanes, Genovés II, i Tonet IV, actual campió de l'Individual de Raspall. En l'entero també s'ha pogut veure a Javier Puchol i a Antoni Reig "Rovellet".

Paco no es un home d’ època, es un jugador d’ èpoques. Històric. El seu temps en la pilota va ser el millor temps de l'esport valencià. El Genovés, després de 21 any retirat del món de la pilota, després d’aquell últim partit, continua sent l’ ídol de totes les modalitats i de tots el públics, de totes les generacions aficionades al nostre autòcton esport. El Genovés ja és inmortal.