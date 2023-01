El culebrón del fichaje de Shannon Evans está a un paso de llegar a su fin. El acuerdo entre el Real Betis y el Valencia Basket para el traspaso del jugador estaba anoche prácticamente cerrado tras los avances en la negociación entre los clubes y el propio jugador tiene ya las maletas hechas para viajar a València y empezar a entrenar junto a sus nuevos compañeros en La Fonteta.

El anuncio oficial de su fichaje debe de llegar hoy y de hecho, el jugador ya recibió permiso del Betis para no entrenar ayer mientras se cerraba su salida. Una operación que le puede costar al Valencia Basket unos 400.000 euros (incluyendo la ficha del jugador por lo que resta de temporada) y que reforzará la posición más castigada esta temporada por las lesiones, a pesar de la sorprendente recuperación de un Jared Harper que ya jugó el último partido ante el Baxi Manresa.

Con la llegada de Shannon Evans, Álex Mumbrú dispondrá del máximo anotador de la Liga Endesa y del segundo jugador mejor valorado por detrás de Jasiel Rivero (quien no sale en la estadística general por no cumplir el porcentaje mínimo de partidos jugados), por lo que podrá dar el descanso que necesita a Chris Jones, tras varios meses alternando partidos y descansos para no forzar su rodilla. Además, el estadounidense con pasaporte guineano lidera otras estadísticas de la Liga Endesa como las recuperaciones, los minutos jugados y las faltas recibidas.

La llegada de Evans, además, entra dentro del proyecto de futuro del Valencia Basket, ya que llegará con un contrato multianual y permitirá al club afrontar el próximo mercado de fichajes con más tranquilidad, con solo otro base con contrato, Martin Hermannsson.