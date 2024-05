Los especialistas coinciden en el resultado de Nebulossa

Este jueves 9 de mayo, España actuará en la segunda semifinal de Eurovisión ( TVE, 21.00 horas), aunque ya tiene un puesto asegurado en la final del sábado al pertenecer al 'Big Five' (el grupo de países que más contribuyen económicamente a la UER junto a Italia, Gran Bretaña, Francia y Alemania). Sin embargo, tras los últimos ensayos, los augurios no son demasiado positivos para Nebulossa según los especialistas, que tampoco confía en un buen resultado para San Marino, representado por la banda madrileña Megara.

"Amo esta actuación, incluso a pesar de que Mery Bas está fuera de tono durante varios momentos, pero hay algo encantador en ello. No creo que a España le vaya a ir muy bien en los resultados, pero sí sé que es el tipo de canción que la comunidad eurofán mantendrá viva y que convertirá en un clásico de culto del festival", ha opinado para Efe el periodista del medio sueco 'Aftonbladet' Ek Torbjoern sobre Nebulossa.

De los representantes oficiales de España, destaca asimismo a los bailarines con sus botas altas de tacón y su semidesnudo. "Es algo que dividirá a la audiencia, pero eso es mucho mejor que aburrir; así lograrán una base de fans que votarán por ellos frente a otros artistas que pasarán desapercibidos", ha considerado.

"No sé si la gente entenderá la canción"

"Me gusta mucho la canción, pero la voz de Mery no es su fuerte. Tampoco sé si la gente entenderá la canción o su mensaje, ni por qué los bailarines se cambian de ropa. En España el conjunto puede tener sentido, pero fuera no creo que la actuación se vea lo suficientemente fuerte y temo que España y Alemania serán últimas", ha señalado Lars Peters, del medio especializado ESC Kompakt.

Entre la prensa nacional, Laura Ortiz, del canal de YouTube 'El Euroté', ha ensalzado la "actitud" sobre el escenario de los cinco integrantes de la propuesta española. "Pero no han sabido adaptar la puesta en escena de Benidorm. Este escenario se les ha quedado grande y les he visto perdidos por momentos, con muchísimos planos generales y planos que no le favorecen nada a ella", ha observado.

La experta eurovisiva echa de menos además "una realización más rápida y entretenida, que te invite a a prestar atención". "He desconectado a los 30 segundos, en el primer plano general", ha lamentado al mostrar su temor de que España estará "en los últimos" puestos "si no cambia la cosa".

"La actuación me ha dejado muy frío"

"A mí la verdad que la actuación me ha dejado muy frío: mucho plano largo, no hay conexión entre la cámara y Mery. Se ve más su espalda y su cogote. Hay que ensalzarla como la figura y la protagonista que es del relato", ha lamentado Carlos Pecharromán, del portal especializado Euromovidas.

Para Laura Pérez, redactora del portal televisivo Vertele, el punto fuerte de Nebulossa "sigue siendo la canción". "Creo que no está para competir al nivel general de las propuestas, que es muy alto", ha considerado la periodista, que considera que aspirar a la mitad de la tabla sería el objetivo "más ambicioso".

Megara, en representación de San Marino.

Más entusiasta ("Mi expectativa es de un 'top 15'", ha dicho) se ha mostrado el creador de contenido Georgi Kanev, que ha resaltado sobre todo los visuales y que, como hizo en la final de Benidorm Fest, la vocalista de Nebulossa vuelva a dirigir el micrófono hacia el público. "Habrá además mucha gente que se identifique con Mery, una mujer normal con una energía fantástica", ha apuntado.

Para Fabio Dellana, del suizo LeMatin.Ch (suizo), el más optimista, Nebulossa podría llegar incluso a un "top 10". "Me encanta que sea de un estilo bailable, la actitud y el carisma de ella, y los bailarines, que son un plus enorme", ha señalado.

La mayoría de la prensa ha coincidido a su vez en que la banda española Megara, que representará a San Marino, ha sorprendido con su puesta en escena de Javier Pageo, pero temen que no sea suficiente para conseguir este jueves la clasificación para la final.

"Me parece una de las canciones menos competitivas, a pesar de que ellos tienen un estilo muy fresco", ha dicho Torbjoern. "Es rock y necesitamos más de eso en Eurovisión. Sobre todo creo que su puesta en escena es increíble", ha destacado Dellana. "El problema además es que San Marino no es un país al que se suela votar mucho", ha recordado Kanev.