Nova protesta a Dénia contra les retallades a l’Escola Oficial d’Idiomes: “No està justificat suprimir cursos”

Alumnes, professors i equip directiu de l’Escola Oficial d’Idiomes de Dénia van tornar a fer una protesta contra les retallades que en este centre signifiquen suprimir 360 places i deixar sense classe a 120 residents estrangers que ara assistixen a classes d’espanyol. A estos últims cursos, essencials per a fomentar la integració, acudixen ara més de 250 alumnes i hi ha una llista d’espera de 130 preinscrits.

“Estes persones fan un procés de preinscripció molt enrevessat. Tenen moltíssim interés per aprendre espanyol. Comencem el curs i continua venint gent a apuntar-s’hi. No hi ha justificació per a retallar a la mitat estos cursos. A més, no hi ha classes virtuals d’espanyol per a estrangers”, van explicar ahir els qui van secundar la concentració d’ahir.

El 30 % de la població de la Marina Alta és d’origen estranger. Estos alumnes mostren un gran interés per aprendre el nou idioma i assistixen amb regularitat a les classes.

Suport del Ple de Dénia

Els participants en la protesta van agrair que el Ple de Dénia haja aprovat una moció contra la tisorada a l’Escola d’Idiomes de Dénia. “És molt important. Agraïm a la regidora d’Educació, Melani Ivars, que l’Ajuntament també rebutge les retallades”.

Almenys el que sembla clar és que el pròxim curs no es tancarà la secció de Xàbia de l’Escola Oficial d’Idiomes. Es mantindran els cursos presencials d’anglés.

