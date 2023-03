El Valencia BC no pudo aprovechar los tropiezos del Baskonia y Zalgiris, después de perder en la cancha del conjunto más en forma de la Euroliga, el AS Mónaco. Un partido en el que las decisiones de los colegiados beneficiaron en los momentos clave al equipo del Principado. Los 17 puntos de Chris Jones y los 15 de Bojan Dubljevic lideraron el ataque ‘taronja’, pero no bastaron ante el arsenal múltiple del Mónaco. Los resultados de la jornada, a falta de cuatro fechas, dejan al Valencia BC vivo, a un triunfo del octavo, el Baskonia. La próxima semana, los valencianos se jugarán definitivamente su futuro en la competición en los desplazamientos a las canchas del Estrella Roja (miércoles 29) y el Zalgiris (viernes 31).

La Salle Gaston Médicin enmudeció con el sensacional comienzo del Valencia. Sasa Obradovic tuvo que frenar con tiempo muerto a una máquina perfectamente engrasada al son de la fuerza bruta de Jones. Sin embargo, en la recta final del cuarto, los monegascos no desaprovecharon, desde la línea de los libres, la facilidad con la que el trío arbitral señalaba los contactos en la defensa visitante (22-22, m. 10). El marcador no hacía justicia. En el segundo cuarto, el único pero, el rebote ofensivo, minó aún más a los ‘taronja’. Con la batalla equilibrada, cuatro faltas pitadas contra los valencianos, en cuestión de segundos, cayeron como una losa. Hall se agigantó en el rebote y Blossomgame desde el perímetro le dio la vuelta a todo (40-34, m. 16). Dos disparos desde la línea de tres de Ouattara firmaron un parcial demoledor (18-4) en cinco minutos (48-36, m. 18). En un atisbo de reacción, cinco puntos de ‘Dubi’ y Puerto, rebajaron la desventaja (48-41, m. 20). El parcial local de 7-0 obligó a Mumbrú a pedir tiempo muerto. Los árbitros, además, no paraban de barrer para casa. Un clarísimo ‘palo’ sobre el brazo de Radebaugh terminó en técnica de Jones, mientras que en el otro lado de la pista Motiejunas tenía licencia para todo. Un parcial de 3-10 devolvió a los ‘taronja’ a la lucha merced a la puntería de sus estiletes, Jones y Dubljevic. Webb apretaría de nuevo las tuercas con otro triple (71-67, m. 32). Loyd volvió a distanciar al Mónaco con un triple en el límite de la posesión (76-69, m. 33). Y un 2+1 de Okobo derivó en nefastas consecuencias tras la protesta de Víctor Claver, que no hizo falta. El francés sumó cuatro puntos tras la técnica injusta al valenciano. La distancia subió por encima de diez (80-69, m. 36), y los ‘taronja’ no hallaron ya soluciones en ningún lado de la pista.