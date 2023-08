El bloqueo de Peter Lim al fichaje de Sergi Canós por el Valencia está acabando con la paciencia del extremo. El de Nules, que estaba deseando recalar en Mestalla y ha esperado durante semanas al club blanquinegro, estaría en una situación límite y ya está valorando otras propuestas para cambiar de aires en lo que queda de mercado. Sobre todo teniendo en cuenta que ya se ha perdido la pretemporada sea el equipo que sea en el que recale finalmente. El máximo accionista no va a dar luz verde al fichaje de Canós antes de resolverse la salida de Samu Castillejo, según adelantó SER Deportivos. Una operación que no es sencilla y va en camino de tumbar uno de los grandes objetivos del mercado. El castellonense estaba dispuesto incluso a pagar de su propio bolsillo al Brentford los 250.000 euros de su traspaso porque el sueño de su vida es jugar en Mestalla y ve en este verano la oportunidad idónea para que suceda, pero

Esta situación ha terminado llevando al futbolista a escuchar otras propuestas. Una opción es seguir en la Premier League de la mano del Nottingham Forest, según avanzó Relevo y ha podido confirmar Superdeporte. Su prioridad siempre ha sido el Valencia pero ante la falta de movimientos en Mestalla se ve obligado a valorar otros escenarios para resolver su futuro.

Amallah y Marcos André

Además de Canós, otro de los objetivos del Valencia es Amallah, centrocampista ofensivo del Valladolid. El equipo de Pucela sin embargo está también al borde de tumbar del todo la operación debido a las exigencias del Valencia CF con Marcos André, algo que ha adelantado As. Cabe recordar, como ha ido informando Levante-EMV en las últimas semanas, que el Valladolid y el Valencia estaban cerca del acuerdo pero todo estaba condicionado a que ambos caminos se cruzaran. Amallah dirección Valencia y Marcos André a Valladolid. Cantidades económicas al margen y diferentes, eso sí.

Con el paso de los días, y viendo que en el Valencia solo dan largas, en el Valladolid están al límite de la paciencia y la operación puede caerse, algo que demuestra el absoluto desastre de verano -una vez más y no es sorpresa- que se está llevando a cabo en Mestalla. Lim no autoriza las condiciones para la salida del delantero brasileño, que a día de hoy solo quiere jugar en Pucela por el buen recuerdo que guarda de su estancia allí y porque lo ve como el lugar en el que puede relanzar su carrera después de su fallido paso por Mestalla. También es el objetivo principal para el club blanquiazul, que tiene la delantera en cuadro y que confía en que se exfutbolista lidere la vanguardia en el desafío de ascender a Primera División.

En caso de perder finalmente estas dos operaciones, el Valencia se va a quedar sin dos futbolistas versátiles que son más que necesarios para una plantilla que, a día de hoy, está copada por jugadores del filial y que no dispone de extremos ni recursos para la delantera. Con Samu Castillejo, que no cuenta para el técnico, en la rampa de salida, el club no tiene extremos de la primera plantilla, siendo dos jóvenes como Fran Pérez y Diego López las dos opciones con más bagaje de la plantilla para el juego exterior. En este contexto Canós llegaba para ser una opción en ambas bandas y aportar cierto margen de rotación por fuera. En el caso de Amallah, puede actuar tanto como centrocampista ofensivo como de segundo delantero, un perfil que el Valencia no tiene ahora mismo con solo Hugo Duro en condiciones de jugar. Su acompañante será Almeida o alguno de los mediapuntas del filial: Pablo Gozálbez o Martín Tejón.